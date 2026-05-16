Svitolina completa su hazaña en el Roma Open

La tenista ucraniana se alza con el WTA 1.000 de Roma tas doblegar en tres sets a una Coco Gauff que se queda de nuevo a las puertas en la Ciudad Eterna

Venció a la número dos del mundo, Elena Rybakina, en cuartos de final; a la número tres, Iga Swiatek, en semifinales; y ahora lo ha hecho con la número cuatro, Coco Gauff, en la gran final del Roma Open 2026. Elina Svitolina ha rememorado mejores tiempos y ha demostrado en la Ciudad Eterna que está de vuelta para pelear con las mejores.

En un WTA 1.000 donde estaban las mejores y que sirve para ver cómo llegan las tenistas a Roland Garros, la ucraniana ha demostrado que está de dulce. Y, de paso, ha dejado a las puertas del triunfo, por segundo año consecutivo, a la norteamericana Coco Gauff. La tenista estadounidense, tras perder el pasado año en Roma, se coronó el Roland Garros. Si eso le sirve de consuelo...

Svitolina lo hizo, además, sufriendo. Hasta diez bolas de 'break' tuvo su rival en la primera manga, de las que sólo pudo aprovechar dos en un alarde de resistencia de la ucraniana, que sí aprovechó las tres que dispuso para hacer con ese set. Después cedería el segundo en el desempate, pero llegaría más entera al tercero y, como ante Rybakina y Swiatek, resolvió en la manga decisiva. En este caso por 6-4 y 6-7(3) y 6-2.

Tercer título para Svitolina en Roma

Es el tercer título de Elina Svitolina en la tierra batida de Roma, pero han pasado ocho años desde el último, que fue en 2018 y muchas cosas entre medias. Entre ellas, un cambio de generación, con la llegada de las tenistas que ahora mismo dominan el circuito.

Ni siquiera la lluvia, que retrasó más de una hora el inicio de la final, frenó la ilusión la tenista ucraniana. Ni tampoco verse 4-2 abajo en la primera manga. Ahí ofreció su mejor versión para darle la vuelta y hacerse con el set con cuatro juegos consecutivos.

Gauff, visiblemente frustrada, vio peligrar su partido, pero logró reponerse para mantenerse en el partido, en pate, porque Svitolina estuvo más desacertada y vivió sus peores momentos en el encuentro. Sin ventajas para nadie se llegó al 'tie break', en el que la estadounidense logró equilibrar el marcador.

La mejor Svitolina, en el tercer set

Como ante Rybakina y Swiatek, la ucraniana tenía guardado lo mejor para el final. Ahí apareció su mejor versión para dominar de principio a fin y hacerse con un título que le elevará desde la posición 10 que hasta ahora ocupaba.

"Es difícil de creer que hayan pasado ocho años desde que levante mi último título aquí. Estoy muy agradecida. (...) Estoy muy contenta de volver a tener este trofeo en mis manos. Gracias a todos, incluido a mi marido (Gael Monfils), que me sigue diciendo que soy muy mala dando discursos, así que espero que no haya estado tan mal", señalaba Svitolina en la entrega de premios.