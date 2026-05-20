Jannik Sinner admite el infierno que le hizo pasar Carlos Alcaraz

El tenista reconoce, en la víspera de Roland Garros, que las semanas posteriores a perder la final del pasado año fueron un suplicio

Jannik Sinner afronta Roland Garros como el único y gran favorito tras la baja por lesión del vigente campeón, Carlos Alcaraz, la baja forma a la que llega Novak Djokovic, las dudas de Zverez y la ausencia del otro semifinalista del pasado año, Lorenzo Musetti.

Todos coinciden en que, después de lo que ha ofrecido durante toda la gira de tierra batida, el italiano no debe tener rival para completar el último torneo del Grand Slam que le hace falta en su palmarés y que el pasado año perdió ante Alcaraz cuando tuvo tres bolas para haberlo ganado en el cuarto set.

Sobre aquella remontada de Alcaraz por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2) hablado el tenista italiano, quien ha reconocido lo mal que lo pasó en las tres semanas siguientes, antes del arranque de un torneo de Wimbledon que le devolvió la sonrisa.

Sinner pasó tres semanas muy duras en junio de 2025

Aunque se sabía que había sido duro para él, nunca había hablado de ello tan claramente como lo ha hecho en una entrevista con L'Equipe. "Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Mentiría si dijera que fue fácil pasar página. Siempre intento superarlo rápidamente, incluso cuando gano. Y así fue como logré triunfar en Wimbledon justo después. Pero aprendí valiosas lecciones de esa derrota en París", afirma el italiano.

El actual número uno del mundo no ha dudado tampoco en referirse al otro asunto que le tuvo contra las cuerdas: su positivo por doping. Sinner tuvo que lidiar con eso durante casi un año y mantenerse mentalmente fuerte. Con todo, ganó el US Open y el Open de Australia antes de recibir la sanción definitiva.

"Lo más difícil fueron los meses previos a mi suspensión, porque no podía hablar con nadie al respecto. Se me veía muy triste en la pista y lo estaba. No me sentía libre", indicaba el italiano, quien tuvo que ocultar qué ocurría entre abril, cuando tuvo lugar, y agosto, cuando se dio a conocer. A la larga, cree que ese proceso le hizo madurar más rápido.

La sanción por doping hizo más fuerte a Sinner

"Creo que nada sucede por casualidad. Estoy convencido de que todo esto me ha hecho una persona más fuerte. Me di cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos y eso también me ayudó. No diría que necesariamente me cambió, pero me hizo darme cuenta de un par de cosas", señala el tenista de San Candido.

Jannik Sinner mostró su imagen más personal y no sólo reaccionó ante temas controvertidos, sino que respondió y explicó por qué dad la imagen de jugador de hielo en la pista, donde no parece tener emociones. En este sentido, el transalpino señala que es por su concentración. "Tengo la imagen de un jugador sin emociones, pero eso es porque estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer", afirma en declaraciones recogidas por Punto de Break. "Eso no significa que no tenga una tormenta en la cabeza a veces. Simplemente, intento no mostrárselo a mis oponentes. Robot no me parece un término peyorativo, así es como funciono. Siempre intento ser lo más preciso posible, ejecutar el golpe correcto en el momento preciso y eso requiere estar en muy buena forma física y mental", sentencia Sinner, que sólo ha perdido dos partidos en lo que llevamos de temporada.