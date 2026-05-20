Roland Garros 2026 | Calendario, fechas, horarios y donde ver en TV en España el Grand Slam con Rafa Jódar, Sinner y Sabalenka

La edición 2026 de Roland Garros arranca este domingo 24 de mayo con Sinner como claro favorito y con los jóvenes Jódar o Landaluce como opciones españolas

Roland Garros 2026 arranca este domingo con Jannik Sinner como claro favorito por la ausencia de Carlos Alcaraz y con la estimulante aparición de Rafa Jódar y Martín Landaluce para los intereses del tenis español.

La ausencia del campeón de las dos últimas ediciones, Carlos Alcaraz, pesará y hará que no haya un español, por primera vez en mucho tiempo, entre los favoritos. Sinner, tras su dominio en la temporada de tierra, donde ha ganado los tres Masters 1.000 y sólo ha perdido dos sets, no parece tener rival en la tierra parisina.

Más aún cuando Novak Djokovic, el tenista que le derrotó en las semifinales del Open de Australia, acaba de regresar de una lesión en el torneo de Roma y su preparación parece más enfocada a rendir en Wimbledon que en Roland Garros.

En el cuadro femenino todo está más abierto después de las dudas dejadas por Aryna Sabalenka en Madrid y Roma. Coco Gauff e Iga Swiatek han demostrado que van a más conforme se acerca Roland Garros y hay que tener en cuenta a las ucranianas Kostyuk y Svitolina, campeones en estos dos últimos WTA 1.000.

Rafa Jódar, Bucsa y Davidovich, cabezas de serie españoles

Por parte española, el mejor situado será Alejandro Davidovich, aunque el malagueño viene recuperándose de una lesión que le tuvo muchas semanas fuera y aún no está al 100%. Es el mismo caso de Jaume Munar, el actual tercer mejor jugador español por ránking.

Sin embargo, entre medias de ellos se ha metido un Rafa Jódar que va a ser, por primera vez, cabeza de serie en un torneo del Grand Slam y que viene de hacer cuartos de final tanto en el Mutua Madrid Open como en el Roma Open. Y, junto a él, han aparecido otros dos madrileños, Martín Landaluce y Dani Mérida, que podrían dar que hablar. También estará un Roberto Bautista que se despide y un Pablo Carreño que también se encuentra en el ocaso de su carrera.

Entre las chicas, lo más destacado será la ausencia de Paula Badosa. Las principales bazas serán Cristina Bucsa, que parte entre las cabezas de serie, y Jessica Bouzas, la segunda mejor opción de la Armada española si nos atenemos al ránking.

¿Cuándo empieza Roland Garros 2026 y fechas clave?

La edición 2026 de Roland Garros comienza el domingo 24 de mayo y concluye el domingo 7 de junio.

Los días 24, 25 y 26 de enero se jugarán la primera ronda. Luego, jugarán de forma alterna cada cuadro hasta cuartos de final, que concluyen el miércoles 3 de junio.

Las semifinales femeninas serán el jueves 4 y las masculinas el viernes 5.

La final femenina individual se jugará el sábado 6 de junio a las 15:00 horas y la final masculina el domingo a la misma hora.

En cuanto a los horarios, la jornada comenzará a las 11:00 horas hasta cuartos. En semifinales, la femenina comenzará a las 15:00 y la masculina a las 14:30 horas.

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma Max o en Discovery+. La otra opción es verlos por la plataforma específica Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.