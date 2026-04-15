Así quedan los octavos de final del Conde de Godó 2026 tras la derrota del cuarto favorito

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar son los supervivientes españoles entre los 16 mejores del Conde de Godó 2026

Carlos Alcaraz hizo saltar las alarmas en el partido ante el finlandés Otto Virtanen, pero finalmente pudo acceder a los octavos de final de un torneo Conde de Godó 2026 que, tras la eliminación el lunes de Jack Draper, vio cómo se despedía el cuarto cabeza de serie a las primeras de cambio.

Alcaraz sufrió ante un jugador que lleva casi un año sin ganar un partido en un cuadro final del ATP Tour. Virtanen le apretó en el inicio, cuando tuvo más bolas de 'break' que su rival y no se rindió cuando el español ganó el primer set y, a continuación, tomó ventaja en el segundo. El tenista murciano tuvo que ser atendido de un dolor en la muñeca que hace temer por su continuidad en el torneo o por su participación en el Mutua Madrid Open, aunque Alcaraz tratara luego de calmar los ánimos al señalar que ya había tenido dolencias parecidas otras veces y se habían quedado en nada.

La jornada del martes fue emocionante y acabó con un duelo francés entre Arthur Fills y Terence Atmane sin favorito claro por el buen momento del segundo, que se decidió por 9-7 en el 'tie break' del tercer set. Fills salvó dos bolas de partido y remontó la ventaja inicial de su rival, como también lo hizo Tomas Machac ante Sebastián Báez para cruzarse con Carlos Alcaraz este jueves en octavos.

Entre los favoritos, Lorenzo Musetti acabó con las esperanzas de Martín Landaluce y, tras sufrir en el primer set, encarriló rápido el partido en el segundo. También resolvió más cómodamente de lo esperado Andrei Rublev frente al argentino Mariano Navone, que venía de ganar en Bucarest. No lo tuvo tan fácil Alex de Miñaur ante el austriaco Sebastian Ofner, que tuvo opción de ganar el primer set y acabó cediendo de forma ajustada por 7-6(7) y 6-4.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación del cuarto cabeza de serie: el ruso Karen Khachanov. El tenista moscovita de origen armenio cedió, además, de forma contundente (6-3 y 6-4) ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, que ahora se enfrentará en octavos de final al otro español superviviente: Rafa Jódar.

Resultados de la segunda jornada del Conde de Godó 2026

Alex de Miñaur a Sebastian Ofner 7-6(7) y 6-4

Lorenzo Musetti a Martin Landaluce 7-5 y 6-2

Carlos Alcaraz a Otto Virtanen 6-4 y 6-2

Andrey Rublev a Mariano Navone 6-4 y 7-5

Lorenzo Sonego a Pedro Martínez 6-2, 2-6 y 6-4

Camilo Ugo Carabelli a Karen Khachanov 6-3 y 6-4

Tomas Machac a Sebastian Báez 2-6, 6-4 y 7-5

Brandon Nakashima a Juan Manuel Cerúndolo 6-3 y 7-5

Arthur Fils a Terence Atmane 4-6, 6-4 y 7-6(7)

Así queda el cuadro de octavos de final del Godó 2026

Carlos Alcaraz (ESP/1)-Tomas Machac (CHE)

Lorenzo Sonego (ITA)-Andrey Rublev (RUS/5)

Alex de Miñaur (AUS/3)-Hamad Medjedovic (SRB)

Nuno Borges (POR)-Tomás Martín Etcheverry (ARG)

Cameron Norrie (GBR/7)-Ethan Quinn (USA/Q)

Rafa Jódar (ESP/WC)-Camilo Ugo Carabelli (ARG)

Arthur Fils (FRA/9)-Brandon Nakashima (USA)

Corentin Moutet (FRA)-Lorenzo Musetti (ITA/2)