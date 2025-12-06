Jornada 14 de la Serie A 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga italiana en vivo online

La Serie A vive su jornada 14 con duelos decisivos que podrían cambiar la clasificación. El Nápoles ante la Juventus, uno de los encuentros de la jornada

La jornada 14 de la Serie A 2025/26 se presenta cargada de emociones con partidos clave que podrían redefinir la tabla de posiciones. Equipos como Inter, Como 1907, Nápoles y Juventus buscarán sumar puntos importantes mientras los aficionados esperan encuentros intensos y llenos de goles.

El Inter viene de una victoria contundente por 2-0 ante Pisa, recuperando la confianza tras un tropiezo previo. En sus últimos cuatro compromisos, el conjunto ha registrado tres triunfos y una derrota, anotando 9 goles y recibiendo solo 2, lo que refleja un equilibrio interesante entre ataque y defensa.

Actualmente, el Inter busca consolidarse entre los equipos punteros y aprovechar su buen momento para seguir escalando en la clasificación. Su capacidad para mantener la portería en cero será un factor determinante ante un rival que ha mostrado solidez en las últimas jornadas.

Situación del Como 1907

Por su parte, Como 1907 llega con moral alta tras imponerse 2-0 frente a Sassuolo. El equipo visitante ha conseguido dos victorias y dos empates en los últimos encuentros, marcando 10 goles y recibiendo solo 2, lo que evidencia una gran eficiencia ofensiva y defensiva.

Como 1907 buscará aprovechar su momento positivo para sorprender al Inter y escalar posiciones en la Serie A, mostrando un estilo de juego compacto y peligroso al contraataque.

Historial y claves del duelo

El enfrentamiento entre ambos clubes se perfila como un partido disputado, donde la experiencia del Inter se medirá contra la motivación y solidez defensiva de Como 1907. La clave estará en la gestión del balón, la efectividad en ataque y la capacidad para responder a los contraataques.

Otros partidos destacados de la jornada 14

Además, en esta jornada, se esperan choques de alto nivel como Nápoles vs Juventus, que se disputará el domingo 7 de diciembre en el Stadio Diego Armando Maradona. El Nápoles comparte la segunda posición con 28 puntos, igualado con el Milan, y llega en racha tras superar a Atalanta (3-1) y Roma (1-0).

La Juventus, por su parte, se encuentra séptima con 23 unidades, y suma cinco encuentros invictos, destacando la victoria 2-1 frente al Cagliari con doblete de Kenan Yildiz.

Con estos antecedentes, la jornada 14 de la Serie A promete emoción y resultados inciertos, con equipos buscando consolidarse en la tabla y mostrar su mejor versión en cada partido. Inter y Como 1907 abrirán la jornada con un duelo que puede marcar tendencias en la liga italiana.

¿Dónde ver la liga italiana en España?

Los partidos de la jornada 14 de la Serie A se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.