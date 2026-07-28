Álvaro Fidalgo promete un "paso al frente" y aplaude al Betis por Fran García: "Es un gran fichaje"

El centrocampista afirma que vuelve rodado y consciente de la oportunidad que tiene por delante, a la par que recuerda el lazo que le une con Fan García y la importancia de su llegada a Heliópolis

Álvaro Fidalgo acortó sus vacaciones para incorporarse desde el principio al 'stage' de Marbella en su primera pretemporada como bético tras fichar el pasado mes de enero y afronta esta vuelta con enorme ilusión de dar un paso al frente en el club heliopolitano.

Así lo expresó en la entrevista concedida a los medios de club tras su primer entrenamiento, todavía al margen del grupo al estar recién llegado. "Las sensaciones son buenas, diferentes al no ser ya el nuevo. Tengo muchas ganas de que empiece ya, porque es una temporada muy emocionante para todos", señaló el centrocampista, que afirma que llega en buen estado de forma después de haber finalizado su participación en el Mundial a principios de julio.

Fidalgo afirma que ha regresado con buen tono físico: "Es el momento"

"Realmente no paré, o sea que estoy bien. No podemos ir con calma porque, porque la Liga está ahí ya, pero vengo perfectamente, entre todo lo que entrenamos para el Mundial, todo lo que metimos ahí en México y luego en las vacaciones. Nunca paré del todo", indicó Fidalgo, que sabe de la vital importancia de esta pretemporada para ganarse la confianza de Pellegrini, que en la recta final del curso pasado lo relegó a un segundo plano.

"Esos meses fueron muy de adaptación, vuelta a Europa y ahora es diferente. Hay que hacer las cosas bien en todos los aspectos, tanto colectivamente como individual. Hay que dar también un paso al frente en muchas cosas. Es lo que toca cuando empiezas una nueva temporada, cuando tienes la oportunidad de hacer la pretemporada. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas", apuntó Fidalgo, que indicó que el ambiente "no cambió nada " y sigue siendo muy bueno.

Su experiencia en el Mundial con México

Además, el asturiano valoró también su primera participación en un Mundial, en la que llegó hasta los octavos de final. "La verdad es que la experiencia fue increíble en todos los aspectos. Superó todas las expectativas que tenía. Mira que cualquiera sueña con un Mundial, pero superó todo, fue increíble", señaló Fidalgo, que resaltó el papel de México.

"Estuvimos muy bien, una pena ese partido contra Inglaterra, que estuvimos a punto de sacarlos, pero las sensaciones fueron muy buenas en el Mundial y ahora vengo con ganas", apuntó.

Fidalgo debutó el mismo día que Fran García en el Real Madrid y avala su fichaje

Además, Fidalgo se refirió expresamente al fichaje de Fran García, con el que coincidió en la cantera del Real Madrid y comparte un recuerdo inolvidable, pues ambos debutaron el mismo día en el primer equipo.

"Es cierto sí. El fútbol tiene estas cosas. Compartí con él vestuario en el Castilla durante tres años y luego debutamos el mismo día con el Madrid contra el Melilla. Fue un gran partido y, si no recuerdo mal, metió dos goles Isco", rememoró el internacional azteca, que bendijo la llegada del lateral: "Cuando Fran firmó, hablé con él. La gente ya le irá conociendo. Más allá del pedazo de futbolista que es, es todavía mejor persona".

"La verdad que me alegro mucho de que haya llegado al Betis, va a dar muchas alegrías. Es un gran fichaje en todos los aspectos, a todos los niveles", afirmó.