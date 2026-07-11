Pellegrini sigue esperando a Antony, Isco saca músculo y los nuevos fichajes del Betis se enchufan

El malagueño, Marc Bartra y Ángel Ortiz exhiben los progresos físicos que se han trabajado durante sus vacaciones y el club verdiblanco muestra cómo es un día de pretemporada en el hotel de concentración de Harsewinkel, donde aún no ha llegado el extremo brasileño

El Real Betis ha completado en la mañana de este sábado su tercera jornada de pretemporada que arrancó el pasado martes con los reconocimientos médicos y que continuó el miércoles con el viaje a Alemania para llevar a cabo una concentración de 10 días en el cuartel general de Harsewinkel. Allí, Manuel Pellegrini sigue trabajando con los dos fichajes anunciados hasta la fecha: el mediocentro Facundo Bernal, desde el primer día; y el lateral izquierdo Fran García, que se sumó ya en la sesión del viernes. En cambio, el técnico chileno sigue esperando a Antony dos Santos; mientras Isco Alarcón saca músculo.

Sin noticias de Antony en el 'stage' del Betis en Alemania

El extremo brasileño recibió unos días más de vacaciones por parte del club para atender unos asuntos familiares y en un primer momento se esperaba que pudiese estar en tierras germanas durante este primer fin de semana. Sin embargo, el '7' no ha podido viajar todavía y no se le espera por el hotel de concentración del Betis hasta la noche del domingo o la mañana del próximo lunes. El conjunto heliopolitano extenderá hasta el próximo 18 de julio este primer 'stage', que concluirá con la disputa del primer amistoso estival ante el modesto SF Lotte, equipo de la cuarta categoría en el fútbol de Alemania.

En las imágenes que ha compartido el club de la sesión sabatina se ha podido ver cómo Isco Alarcón sigue trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, intentando ponerse a tope para el inicio de la que espera que sea su primera temporada completa y sin lesiones en el Real Betis. También han exhibido su aparente buen estado físico Marc Bartra y Ángel Ortiz, dos jugadores que terminaron la pasada campaña en la enfermería y que han dedicado gran parte de sus vacaciones en recuperarse.

En Sevilla se quedó trabajando Aitor Ruibal, cuya convalecencia se extenderá hasta bien entrada LaLiga (para inicios de septiembre), y aún apura sus últimos días de permiso el también lesionado Ez Abde. Además, se incorporarán poco a poco otros internacionales como los mundialistas Álvaro Fidalgo (México) y Cucho Hernández (Colombia) o los españoles José Antonio Morante y Manu González, tras jugar este sábado la final de la Euro sub 19. También en la próxima madrugada se juega el Argentina - Suiza de cuartos de final del Mundial 2026 con un choque entre Gio Lo Celso y su excompañero Ricardo Rodríguez.

Así es un día en la pretemporada del Betis en Harsewinkel

La jornada arranca temprano. A las 08:30 horas, los jugadores verdiblancos ya tienen que estar en la cafetería del hotel para tomar un desayuno rico en fibras y proteínas. A las 09:30 horas los miembros del cuerpo técnico preparan el terreno de juego y a las 10:00 en punto comienza la sesión matinal de entrenamiento con la clásica charla de Manuel Pellegrini.

Antes de saltar, bajo una carpa instalada en una de las bandas, los físios activan las piernas fatigadas tras estos primeros días de vuelta al trabajo tras las vacaciones. Algo más de media hora de intenso trabajo físico -con estiramentos, carreras y ejercicios de tonificación muscular- dejan paso a otros 45 minutos para seguir sudando; pero al menos en contacto con el balón.

Después de hora y media de entrenamiento matinal, toca reponer líquidos y descansar un poco antes de la comida en grupo y de una siesta muy necesaria. No en vano, a las 18:30 horas arranca la sesión vespertina, generalmente más centrada en aspectos técnico-tácticos. Ducha, cena y a dormir que al día siguiente espera de nuevo el mismo agotador programa.