Grupo J de Argentina en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

La Albiceleste defiende el título ante Argelia, Austria y Jordania en una fase con horarios incómodos para España, dos partidos de madrugada y una pelea abierta por la segunda plaza

Argentina ya conoce el camino para empezar la defensa del título en el Mundial 2026. La Selección de Lionel Scaloni quedó encuadrada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, con partidos repartidos entre Kansas City, Dallas y el área de la Bahía de San Francisco.

La campeona del mundo aparece como favorita clara para acabar primera, aunque el grupo tiene más lectura que una simple clasificación esperada. Austria y Argelia llegan con argumentos para discutir la segunda plaza, mientras Jordania afronta su debut mundialista con el reto de sobrevivir.

Calendario completo del Grupo J de Argentina en hora española

Los partidos del Grupo J se jugarán entre el martes 16 y el sábado 27 de junio, aunque varios encuentros caerán en la madrugada española por la diferencia horaria con Estados Unidos

Miércoles 17 de junio: Argentina - Argelia (03.00 horas - Kansas City Stadium)

Miércoles 17 de junio: Austria - Jordania (06.00 horas - San Francisco Bay Area Stadium)

Lunes 22 de junio: Argentina - Austria (19.00 horas - Dallas Stadium)

Martes 23 de junio: Jordania - Argelia (05.00 horas - San Francisco Bay Area Stadium)

Domingo 28 de junio: Argelia - Austria (04.00 horas - Kansas City Stadium)

Domingo 28 de junio: Jordania - Argentina (04.00 horas - Dallas Stadium)

Argentina defiende el Mundial 2026 con Messi, Scaloni y Lautaro

Argentina llega al Mundial 2026 como vigente campeona y con una presión distinta a la de Qatar. Ya no se trata de romper una espera histórica, sino de sostener un reinado. Lionel Scaloni conserva buena parte del bloque campeón, con Lionel Messi como gran foco emocional y deportivo.

Messi afronta otro Mundial como símbolo absoluto de la Albiceleste, aunque el equipo ya no depende únicamente de él. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Emiliano ‘Dibu’ Martínez dan a Argentina una estructura competitiva muy reconocible.

Argelia se mide a Argentina con Riyad Mahrez como bandera

Argelia aparece como el primer obstáculo de Argentina y también como una de las selecciones que puede discutir el segundo puesto. El equipo africano regresa a un Mundial con una mezcla de veteranía, talento ofensivo y futbolistas acostumbrados a competir en ligas europeas.

Riyad Mahrez sigue siendo el nombre más reconocible del equipo. El exjugador del Manchester City mantiene peso en la Selección argelina y será el gran foco de atención en el debut ante Argentina. También destaca la presencia del portero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane.

Austria amenaza el Grupo J con Alaba, Sabitzer y Rangnick

Austria llega al Mundial con un perfil muy competitivo. No tiene el cartel de Argentina, pero sí una idea reconocible, futbolistas de nivel europeo y un seleccionador, Ralf Rangnick, acostumbrado a construir equipos intensos, agresivos y difíciles de superar.

David Alaba es la gran referencia de la Selección austriaca. Su liderazgo, experiencia y capacidad para jugar en diferentes zonas dan jerarquía a un grupo en el que también destacan Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic. Austria no parte como favorita para liderar el grupo, pero sí como candidata fuerte a pasar de ronda.

Jordania debuta en el Mundial con Musa Al Tamari como estrella

Jordania será una de las historias especiales del Grupo J. La selección asiática disputa su primer Mundial y lo hará dentro de una zona de enorme exigencia, ante la campeona del mundo, una Argelia con oficio y una Austria muy trabajada.

Musa Al Tamari es el jugador más importante de Jordania. Su velocidad, desequilibrio y experiencia en el fútbol europeo le convierten en la principal amenaza ofensiva de un equipo que necesitará competir desde el orden y aprovechar muy bien sus momentos.

Por otro lado, la ausencia de Yazan Al Naimat por lesión reduce el potencial ofensivo jordano. Aun así, el nuevo formato del Mundial abre una pequeña puerta: una victoria o una combinación de empates podría mantener con vida a Jordania en la pelea por ser uno de los mejores terceros.

Estrellas del Grupo J: Messi, Mahrez, Alaba y Al Tamari

Lionel Messi será el gran nombre del Grupo J y uno de los grandes focos del Mundial 2026. Su presencia transforma cualquier partido de Argentina en un evento global, más aún cuando la Albiceleste defiende el título conquistado en Qatar.

Riyad Mahrez lidera a Argelia, David Alaba marca el techo competitivo de Austria y Musa Al Tamari sostiene la ilusión de Jordania. Son cuatro estrellas con contextos muy distintos: un campeón eterno, un extremo de talento, un líder defensivo y un atacante que carga con el sueño de un país debutante.

El Grupo J tiene un favorito claro, pero también varios relatos propios. Argentina quiere empezar sin sobresaltos, Austria busca confirmar su crecimiento, Argelia pretende recuperar peso mundialista y Jordania quiere convertir su primera participación en algo más que una experiencia histórica.