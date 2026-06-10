Messi calienta para revalidar el Mundial: nuevo récord con Argentina en el último amistoso

El capitán de la Albiceleste volvió tras su lesión, marcó de penalti ante Islandia y superó a Ángel Labruna como el goleador más veterano de la Selección, en la última prueba antes de debutar en la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi ya está de vuelta. Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-0 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, y el capitán volvió a escena con gol, minutos y récord.

La Selección de Lionel Scaloni, vigente campeona del mundo, ganó con tantos de Valentín Barco, Messi, de penalti, y Thiago Almada. El amistoso fue la última prueba antes de iniciar la defensa del título conquistado en Qatar.

Lionel Messi vuelve en Alabama y cambia el pulso de Argentina

El partido empezó sin Messi en el campo. Scaloni apostó por un once con varios suplentes, una mezcla de pruebas y reparto de cargas antes de una Copa del Mundo que no perdona excesos físicos. El rosarino venía de una lesión sufrida con el Inter Miami ante Philadelphia Union en la MLS, así que la prioridad era clara: sumar minutos sin asumir riesgos innecesarios.

El público del Jordan-Hare Stadium no necesitó verlo tocar la pelota para convertirlo en protagonista. Cada imagen suya en la pantalla, cada movimiento en el calentamiento y cada gesto desde el banquillo provocaron una reacción inmediata. Era un amistoso, sí, pero también la primera gran señal antes de su sexta Copa del Mundo.

Messi entró en el minuto 69. Apenas necesitó una acción para modificar el partido. Al minuto siguiente, participó en la jugada que terminó con Lautaro Martínez derribado por el portero Ólafsson. El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza señaló penalti y el capitán argentino no falló desde los once metros.

Messi supera a Ángel Labruna con otro récord argentino

El gol no solo sirvió para ampliar la ventaja ante Islandia. También añadió otro registro a una carrera que parece no quedarse nunca sin marcas pendientes. Messi se convirtió en el futbolista más veterano en marcar un gol con la camiseta de Argentina.

Lo hizo con 38 años, 11 meses y 14 días, superando una marca que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna. El histórico delantero de River Plate había anotado su último tanto con la Albiceleste el 7 de julio de 1957, ante Brasil en Maracaná, con 38 años, 9 meses y 8 días.

La cifra tiene peso simbólico. Labruna fue una leyenda del fútbol argentino y mantuvo ese récord durante casi siete décadas. Messi, que ya era máximo goleador histórico de la Selección, se queda ahora también con una marca de longevidad que habla de su vigencia competitiva.

El tanto ante Islandia fue el 117º gol de Messi con Argentina. La distancia con Gabriel Omar Batistuta, segundo máximo artillero histórico de la Albiceleste, vuelve a ampliarse hasta un territorio casi inalcanzable.

Argentina llega al Mundial 2026 con Messi sano y el grupo rodado

La principal noticia para Argentina no fue solo el resultado. Fue ver a Messi en el campo, participativo, seguro en el golpeo y sin señales visibles de molestias. Después del susto físico en la MLS, su regreso a tiempo evita cualquier sombra sobre el arranque mundialista.

El contexto también ayuda. Argentina venía de ganar a Honduras y cerró la preparación con otra victoria, esta vez ante Islandia. Dos amistosos sin sobresaltos graves, con reparto de minutos y con la sensación de que el equipo mantiene una base fiable.

El Mundial, sin embargo, será otra cosa. La Albiceleste defenderá el título conseguido en Qatar y cargará con una presión distinta: ya no persigue una corona, ahora intenta sostenerla. Ninguna Selección masculina revalida el título desde Brasil en 1962, un dato que convierte el reto argentino en una misión histórica.

Messi empieza su sexto Mundial con otro aviso

Messi cumplirá 39 años durante el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. No podrá superar en esta Copa del Mundo el récord de Labruna como futbolista de más edad en jugar con Argentina, fijado en 39 años y 260 días, salvo que alargue su etapa internacional más allá de 2026.

Pero sí llega con un nuevo récord goleador bajo el brazo. Y, sobre todo, con la sensación de que todavía puede ser decisivo en momentos concretos. Ya no necesita dominar cada minuto para cambiar un partido. A veces le basta una entrada, una pausa, un pase y un penalti.

Argentina viaja al Mundial con la corona puesta. Messi, con 117 goles y otro registro histórico. El último amistoso no entregaba puntos, pero dejó una imagen poderosa: el campeón sigue de pie y su capitán todavía calienta motores.