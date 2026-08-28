Tensión en el Athletic Club: plantón de los jugadores a la prensa

El conflicto tendría su origen en la retirada de las seis invitaciones que el club le cede a los futbolistas para los partidos en San Mamés según apunto El Correo. El conjunto presidido por Jon Uriarte solo mantiene un derecho preferente para comprar entradas

El Athletic Club ha borrado en cuestión de pocos días todas las buenas sensaciones que dejó el cuadro de Edin Terzic en la pretemporada. Dos derrotas en las dos primeras jornadas ante Sevilla en San Mamés y frente al Barcelona este pasado jueves, han dejado a los vascos con cero puntos de seis posibles, cinco goles en contra y solo uno a favor. Pero los nervios en el Athletic Club no están alterados por cuestiones puramente deportivas, al menos de momento.

Este pasado jueves, tras la derrota del Athletic Club ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou por 2-0, el jefe de prensa del cuadro vasco informaba de que los jugadores no iban a atender a los medios de comunicación por "un problema interno del club". Todo esto junto a Edin Terzic y aclarando que el técnico no iba hacer "declaraciones sobre ello".

El problema que enfrenta al Athletic Club y a los jugadores

El "problema interno" que alegaba el jefe de prensa del Athletic Club sería, según informó 'El Correo', vendría por la retirada de invitaciones que los jugadores venían disponiendo habitualmente para su uso personal. Estas invitaciones serían para asistir a San Mamés y los jugadores del Athletic Club contaban con seis, cuatro fijas y otras dos que están vinculadas a la compra de entradas. Esta decisión del Athletic Club de retirarle las invitaciones a los jugadores fue informada días atrás por el director general del club, Jon Berasategi.

En este momento, los jugadores del Ahletic Club están a la espera de una reunión con el presidente de la entidad, Jon Uriarte, que este pasado jueves no asistió el Spotify Camp Nou. Esta retirada de invitaciones para asistir a San Mamés no solo ha afectado a los jugadores del Athletic Club sino que también, según informa el medio citado anteriormente, a ex presidentes, empleados, jubilados y ex jugadores. Los propios directivos han renunciado a su cupo de invitaciones y el Athletic Club entrega las mínimas exigidas por la Liga al club rival, 30 en este caso.

La decisión de los jugadores afecta a la economía del Athletic Club

La negativa de los jugadores del Athletic Club a atender a los medios de comunicación presentes en el Spotify Camp Nou además de a los propios del club vasco, además de ser una medida de presión para tratar de llegar a un acuerdo con Jon Uriarte, influye directamente en lo económico. LaLiga premia a los clubes que más colaboran con los medios de comunicación y a cada encuentro se le asigna una puntuación de hasta 500 puntos en función de la participación de los equipos. El Athletic Club suele ser de los primeros en cada temporada y esto repercute en los ingresos televisivos. Por tanto, si los jugadores del Athletic Club continúan con la medida, los leones seguirán 'perdiendo' dinero.

La situación deportiva no ayuda al Athletic Club

La negativa de los jugadores del Athletic Club a realizar cualquier tipo de declaración por un problema interno con el club solo hace aumentar la tensión tras un mal arranque de temporada. Los cero puntos de seis posible empiezan a pesar aunque no existe ningún tipo de alarma ya que se entiende que Edin Terzic aún está aterrizando.

Edin Terzic, técnico del Athletic Club

Si bien es cierto, el Athletic Club pudo llevarse de su visita al Barcelona una cantidad mayor de goles si no llega a ser por la gran actuación de Unai Simón que evitó varios tantos blaugranas. La mala fortuna también se le apareció al Athletic Club con un balón al poste cuando el marcador lucía un ajustado 1-0 y que pudo suponer el empate.

Terzic asumió la exigencia de resultados inmediatos: "Soy consciente de que necesitamos resultados inmediatos, que es lo que el fútbol exige". El siguiente partido del Athletic Club será el próximo 30 de agosto (21:30 horas) en Balaídos para medirse a un Celta de Vigo que solo ha sumado uno de seis y tampoco ha arrancado bien el curso.