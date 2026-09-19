Josep Martínez y una profecía que resuena dos años después: "Jugar un Mundial"

El guardameta del Inter recupera protagonismo con España tras unas declaraciones realizadas en el Genoa en las que aseguró que vestir la camiseta de la Selección era "lo más bonito" para un futbolista

Hay declaraciones que adquieren un significado especial cuando pasa el tiempo. En marzo de 2024, cuando todavía defendía la portería del Genoa, Josep Martínez hablaba de sus aspiraciones en el mundo del fútbol y tenía muy claro cuál era su gran sueño: jugar un Mundial. Dos años después, el guardameta valenciano ha dado un paso más en su carrera y ha regresado a la Selección Española absoluta, con la que debutó en 2021 en aquel partido con mucha participación de la sub 21 ante Lituania, como futbolista del Inter de Milán.

Por aquel entonces, Martínez ya era uno de los nombres destacados del Genoa después de haber sido pieza importante en el regreso del conjunto italiano a la Serie A. En una entrevista, el portero repasaba su trayectoria y recordaba la importancia que tuvo su paso por La Masía, donde se formó durante dos temporadas antes de continuar su carrera en la UD Las Palmas, RB Leipzig y Genoa. Pero entre sus palabras había una confesión que, vista ahora con perspectiva, cobra especial fuerza. Cuando le preguntaron por su gran sueño como futbolista, su respuesta fue tajante: "Jugar un Mundial".

Y no se quedó ahí. Preguntado por la posibilidad de defender algún día la camiseta de España, Josep Martínez definió la llamada de la absoluta como "lo más bonito que le puede pasar a un jugador". Una ambición que entonces parecía todavía lejana, pero que ahora forma parte de su realidad.

De Genoa al Inter y de vuelta a 'La Roja'

La evolución del guardameta ha sido notable desde aquella entrevista. Martínez dejó el Genoa y en 2024 emprendió una nueva etapa en el Inter de Milán, donde ha continuado creciendo al lado de uno de los grandes clubes del fútbol italiano. Ahora, en septiembre de 2026, su nombre vuelve a aparecer en una convocatoria de la absoluta. El portero se ha ganado la titularidad en el Inter tras la salida de Sommer y Luis de la Fuente le ha incluido entre los porteros seleccionados junto a David Raya y Unai Simón en la primera lista de España después de la conquista del Mundial de 2026.

La circunstancia resulta especialmente significativa: Martínez soñaba con jugar un Mundial y ahora regresa a la Selección después de que España se haya proclamado campeona del mundo. El valenciano ya había debutado con la absoluta en 2021 y, desde entonces, ha tenido que esperar para volver a contar con una oportunidad. La actual convocatoria supone, por tanto, un nuevo capítulo en una historia que comenzó mucho antes, cuando todavía defendía la portería del Genoa y hablaba de sus objetivos a largo plazo.

Un portero marcado por LaLiga

En aquella entrevista de 2024, Martínez también reconocía su admiración por algunos de los grandes guardametas que han pasado por el fútbol español. De niño era aficionado al Valencia y tenía a Santiago Cañizares como uno de sus referentes. Posteriormente citó a Iker Casillas y David de Gea, todos con carrera en la Selección Española. Además, destacaba la influencia que han tenido Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen en su generación.

También explicaba que el fútbol español era un contexto especialmente apropiado para su estilo de juego y recordaba La Masía como una etapa fundamental para su formación como portero. Ahora, su carrera le ha llevado hasta el Inter y, de nuevo, hasta la Selección Española. Aquella respuesta de 2024 ya no suena como un simple deseo de futuro, si no que es posible jugar ese Mundial y, además, la próxima edición se disputará en España, siendo un Mundial muy especial. El sueño que Josep Martínez confesó cuando defendía al Genoa ya tiene un capítulo más. Y después de regresar a la absoluta, el portero valenciano vuelve a estar en el camino hacia el gran escenario que siempre quiso alcanzar.