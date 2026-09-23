Diego Llorente ya se suma a las órdenes de Pellegrini en un Betis pendiente ya de Aitor Ruibal

El central ya se encuentra a las órdenes de Manuel Pellegrini tras este comienzo de un largo parón de selecciones, donde se siguen dando pasos para la recuperación de lesionados con Aitor Ruibal en el foco

Muchos estarán de acuerdo en que, en los parones de selecciones, hay un pequeño bajón anímico entre todos los aficionados al fútbol. Muchas son las emociones que despierta el fútbol de clubes e, incluso, algunos únicamente entienden este deporte en este sentido. Pues a esa noticia de la llegada del parón hay que sumarle que este será de tres semanas, eso provoca ya un pequeño bajón entre los aficionados. Y más cuando, dentro del Real Betis, la ilusión es máxima. A pesar del empate frente al Deportivo A Coruña, el equipo sigue demostrando que puede jugar casi en cualquier contexto.

El gol de Diego Villares fue lo único que evitó que el Betis pudiese firmar uno de los mejores arranques de LaLiga. De hecho, si llega a conseguir la victoria tanto en tierras gallegas como frente Osasuna, podría conseguir su mejor arranque de liga de la historia. Sin embargo, este no fue así, aunque no es que esté muy lejos. El conjunto bético está dejando muy buenas sensaciones en este comienzo, todo esto bajo la batuta de un Manuel Pellegrini que sigue dejando muestras del gran técnico que es. Ahora toca recargar pilas y seguir buscando esa buena racha para poder ir cumpliendo los objetivos lo más pronto posible.

Los jugadores verdiblancos, en este comienzo de parón, han contado con dos días de descanso. No se puede decir que lo hayan aprovechado mal, siendo Pellegrini el primero en dar ejemplo al completar el Camino de Santiago junto a su cuerpo técnico. Una promesa que se había hecho por la Champions, y que se ha cumplido aprovechando el viaje a Coruña. Por el resto, los jugadores han vuelto a entrenar en la mañana de hoy tras estos días. Hasta siete han sido las ausencias que se han contabilizado por parones de selecciones -Abde, Fidalgo, Junior Firpo, Ángel Ortiz, Valentín Gómez y Parrott-. Uno de los que se preveía que estaba fuera era Gio Lo Celso aunque, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, estará entrenando esta semana y se marchará la próxima de cara también a la despedida de Lionel Messi.

Por el resto, en cuando a enfermería, los que no han estado han sido Bartra y Aitor Ruibal. Este medio ha podido conocer de cerca la situación del lateral derecho, y es que sigue en su fase de recuperación. Se encuentra algo más avanzada, pero no se espera que sea inminente su aparición sobre el terreno de juego. Como fechas previstas, podría ser para el final del parón o días posteriores, aunque aún se sigue teniendo cautela con el jugador. Los pasos deben ser firmes de cara a su recuperación, teniendo en cuenta que puede ser un jugador clave para este Betis de tres competiciones. Con todo esto, el equipo se sigue preparando para afrontar, de la mejor manera posible, la tormenta que se avecina en La Cartuja. Todos serán duelos importantísimos que se disputarán en el feudo verdiblanco, y ya se busca que sea el bastión para seguir con la buena racha.