El Manchester City ya asume su nueva realidad en la liga inglesa: "Nos enfrentamos a estos retos juntos y saldremos de ellos"

Los dirigentes del conjunto inglés confían en poder demostrar su inocencia pese a que la Premier League haya dictado sentencia y les haya considerado culpable de 114 irregularidades financieras

El Manchester City es culpable de 114 de las 115 irregularidades financieras de las que le acusó la Premier League, según adelantó este pasado viernes The Athletic, y lo que todo el mundo se pregunta ahora es cuál será la sanción que el club más exitoso de la última década en Inglaterra tendrá que afrontar.

En las próximas semanas, la comisión independiente que ha llevado el caso determinará una sanción y tanto la Premier League, si no estuviera conforme con ella, como el City tendrán la opción de apelar.

La sanción puede ser muy variada, ya que la Premier League no establece una correspondencia entre violación y sanción en sus estatutos para evitar que los clubes determinen si les sale a cuenta el dopaje financiero a cambio de pagar una multa o incurrir en la pérdida de puntos, por lo que esta comisión será la que decida cuál es el castigo adecuado.

El precedente del Everton asusta al Manchester City

más tarde reducida a seis, pero es improbable que esto se utilice como precedente y la sanción al City sea proporcional a este caso.

La posible retirada de títulos también parece muy improbable, ya que significaría reescribir la historia de casi una década en la Premier League. El periodo por el que se culpabiliza al City cubre desde 2009 hasta 2018, tiempo en el que ganó tres Premier League, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga. Además, estas tres competiciones están organizadas por tres organismos diferentes, lo que dificulta aún más la toma de decisiones.

Reciba la sanción que reciba, el City apelará. En ese caso, se formará un comité con tres miembros que serán los que decidan si es conveniente reducir o eliminar el castigo al club.

La UEFA ya sancionó al City en 2020 con 30 millones de euros de multa y la prohibición de competir en Europa durante dos años, pero el club recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que redujo la pena a una multa de 10 millones.

Esta vez esa vía no será posible, ya que la Premier no reconoce al TAD como organismo para tomar este tipo de decisiones.

El comunicado del presidente del Manchester City

Y mientras todo este tipo de informaciones salen a la luz, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha publicado este sábado un comunicado en el que afirma que el club confía en demostrar su inocencia en el caso de las 115 irregularidades financieras de las que fue acusado por la Premier League.

"Esto es lo que tengo que deciros: Al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio", dijo Al Mubarak en la carta.

"Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales", añadió.

"Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y saldremos de ellos. Hay mucha gente que quiere perjudicar al club y no les daremos esa oportunidad".