Ndicka, una alternativa a Bastoni para el eje de la defensa del Barcelona

El central de la Roma podría ser una opción más factible ante las dificultades que el Inter de Milán plantea por el internacional italiano

El centro de la defensa es una de las zonas marcadas por el FC Barcelona para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Aunque la prioridad es la de Alessandro Bastoni, las dificultades que podría plantear el Inter de Milán abre otras posibilidades y ahí surge la alternativa de Evan Ndicka.

No es la primera vez que Evan Ndicka ha estado en la órbita del Barcelona y ahora vuelve a aparecer en escena como una opción más económica al deseo de Bastoni. Ndicka, tal y como señala el periodista Gianluca Di Marzio, supondría una inversión menor a la de Bastoni y que la entidad catalana valora.

Ndicka, un viejo conocido del Barcelona

Ndicka es un central marfileño de 26 años que pertenece a la Roma. El jugador tiene contrato con su actual club hasta el año 2028, aunque la entidad romana pediría menos que por Bastoni, cuya salida no la pondría nada fácil el Inter Milan. En el caso del primero la tasación podría estar en 70 unos millones de euros, 40 en el segundo.

Además el propio Inter de Milán, en la figura de Piero Ausilio, su director deportivo, advertía al ser preguntado por una posible salida de Bastoni. "¿Bastoni? No hemos recibido ninguna oferta relativa a Bastoni. Es un futbolista valioso para el Inter y para Italia, un jugador fuerte, un futbolista increíble y queremos retenerlo", decía.

Por eso surge la alternativa de Ndicka, quien ya fue seguido por el Barcelona años atrás. Fue en e verano de 2023 Ndicka cuando fue una opción para reforzar la defensa culé. Fue cuando finalizaba contrato con el Eintracht Frankfurt y en la entidad azulgrana se tanteó la opción del marfileño. Finalmente no llegó y puso rumbo a la Roma. Ahora aparece nuevamente en escena este jugador que esta temporada ha disputado 39 partidos y ha marcado cinco goles.

Un sustituto tras la salida de Iñigo Martínez

En cualquier caso la primera opción del Barcelona sigue siendo Bastoni para reforzar el flanco zurdo de la defensa azulgrana. Un futbolista de mayor nivel, pero que también tiene una contraprestación económica mayor.

Después de que Iñigo Martínez saliera el pasado mes de septiembre, el Barcelona quiere ahora reforzar la zona de centrales con un jugador de perfil zurdo. Durante los últimos meses Hansi Flick ha optado por Gerard Martín, quien ha pasado del lateral al central. Aunque el canterano se ha asentado ahí formando pareja con Cubarsí, el club catalán piensa en el futuro.