Szczesny pone fin a las especulaciones sobre su futuro: "Después de este Clásico"

El portero del Barcelona no tiene intención de colgar los guantes y anuncia que su idea es seguir en el club catalán, con el que se reunirá después del Clásico

El portero polaco del Barcelona, Szczesny, es uno de los futbolistas que termina contrato en este curso. El meta sigue pendiente a su futuro mientras que los rumores acerca de una posible retirada merodean por los alrededores del Camp Nou. Pero el portero, lejos de esconderse, aparece para poner fin a las especulaciones sobre su futuro y asegura que hablará con el club "después de este Clásico".

En una entrevista para la televisión polaca Eleven Sports el portero del Barcelona aclaró cual es su idea de cara al futuro y aseguró que quiere seguir jugando. "Sí. Tengo edad suficiente para entender que cada año puede haber especulaciones sobre si aún puedo jugar, si aún quiero jugar. Todavía quiero jugar y todavía puedo jugar, así que creo que hablaremos un par de veces más después de este Clásico", subrayó Szczesny.

El polaco, que salió de su retiro para fichar por el Barcelona, ha encontrado una familia en el club blaugrana, dónde se siente muy útil. "Me doy cuenta de que, incluso cuando no estoy ayudando en el campo, tengo que encontrar la manera de ayudar a los que sí están jugando", comienza diciendo el portero del Barcelona. "A menudo, un buen ambiente ayuda, una sonrisa, un poco de alivio de la presión, pero también dar buen ejemplo en los entrenamientos. No es que el encargado de crear ambiente solo esté ahí para eso. Siento la presión de estar a la altura del resto del equipo. Si eso ayuda, mejor. Y es lo que estoy haciendo", destaca.

El Barcelona cuenta con Szczesny

En el Barcelona cuentan con Szczesny. El club y Hansi Flick entienden que Joan García es el dueño y señor de la portería, aunque ven con buenos ojos que el polaco ejerza como segundo portero. Los blaugranas ya habían comenzado a peinar el mercado en busca de un portero suplente para la siguiente temporada en caso de que el ex de la Juventus decidiera colgar los guantes. Pero el polaco ha sido claro y, de momento, no tiene intención de retirarse, lo que facilita mucho más la gestión de la portería al Barcelona.

Szczesny cumple dos temporadas en el Barcelona

Szczesny llegó al club catalán en octubre de 2024, tras haberse retirado en ese mismo verano. El polaco llegó como una urgencia ya que Ter Stegen se lesionó de gravedad e iba a perderse toda la temporada. Por recomendación de Lewandowski, compañeros suyo en la selección polaca, Szczesny aceptó el reto para jugar en el Barcelona una temporada. Pero el idilio entre el club y el portero se ha ido alargando y ya son dos temporadas en las que el meta y el Barcelona se han dado la mano. En las filas del conjunto blaugrana, Szczesny ha ganado una liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y va camino de su segundo título liguero.