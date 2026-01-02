El Sporting de Portugal se planta por Souleymane Faye y Pacheta se moja

El técnico del Granada ve lógico el interés en el delantero de Senegal al tiempo que deja claro que no quiere que salga de Los Cármenes. En Portugal apuntan a que los andaluces piden 10 kilos y los lusos no quieren pasar de los cinco con objetivos incluidos

El Granada tratará este próximo sábado de empezar la remontada en el tramo final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. Los de Pacheta están con 21 puntos tras 19 jornadas y ocupan puestos de descenso junto a Leganés, Real Zaragoza y Mirandés. Pero en la previa del duelo ante el Almería de este próximo sábado, además de lo referente al duelo ante los indálicos, se ha hablado del interés del Sporting de Portugal en Souleymane Faye.

El delantero senegalés llegó al Granada el pasado verano procedente del filial del Real Betis tras el pago de medio millón de euros tal y como informamos en su momento en ESTADIO Deportivo. El Granada pagó dicha cantidad por el 50 por ciento del traspaso, el porcentaje restante pertenece al Talavera, conjunto desde el que el senegalés llegó al filial del Real Betis.

Las cifras del posible fichaje de Souleymane Faye

Este mismo viernes, el diario Marca apuntaba a que las cifras del fichaje que estaría intentando el Sporting de Portugal con Souleymane Faye son superiores a los 500.000 euros que en su momento pagó el Granada. Desde Portugal, el diario Record, apunta a que el Granada está solicitando actualmente 10 millones de euros ya que el cincuenta por ciento del montante que llegue a pagar el Sporting de Portugal, iría a las arcas del Talavera. Desde el Sporting de Portugal no estarían dispuestos a llegar a esa cantidad que pide el Granada y sí alcanzarían los cinco millones (con objetivos incluidos) por el delantero de Senegal.

Pacheta ve lógico el interés en el fichaje de Soulyemane Faye

El técnico del Granada fue preguntado este mismo viernes por el interés en Souleymane Faye desde el Sporting de Portugal. Pacheta no se extrañó ni un ápice en el interés que hay sobre el senegalés: "me extraña el interés por él. Tenemos jugadores jóvenes con 20 partidos en Segunda división que están llamando la atención porque tienen un potencial tremendo y están creciendo mucho como ya sabíamos cuando les firmamos en agosto".

Además, Pacheta dejó claro que no quiere que el fichaje de Souleymane Faye por parte del Sporting de Portugal llegue a buen puerto aunque admite que está algo inquieto por venir la oferta desde el club luso: "No quiero que salga la operación, pero no decido yo. Prefiero quedarme al jugador, pero siempre estaré a las órdenes del club. Por ahora es uno más, pero el Sporting compra mucho talento joven y puede inquietarme".

Los números de Souleymane Faye con el Granada

Souleymane Faye ha participado en un total de 20 encuentros con el Granada en lo que va de temporada entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey. El internacional con Senegal suma en lo que va de campaña un total de 1.576 minutos en los que ha podido marcar dos goles y repartir seis asistencias. Precisamente en ese apartado de poner pases de gol, Souleymane Faye se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas del Granada ya que es el máximo asistente del cuadro nazarí. Souleymane Faye tiene contrato con el Granada hasta junio de 2029 por lo que si el Sporting de Portugal quiere llevar al senegalés de Andalucía a tierras lusas, deberá pasar por caja aunque de momento parece que las posturas están algo alejadas.