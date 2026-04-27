Sergio de Larrea aparca la NBA por un bien mayor

El joven jugador del Valencia Basket está en las quinielas para ser elegido en la segunda ronda del draft de la competición estadounidense que tendrá lugar en el mes de junio

Sergio de Larrea tiene claro su camino. Pese a los cantos de sirena que llegan desde la NBA, el joven jugador español no pierde el foco en la temporada de un Valencia Basket que entra en su momento decisivo, ya que este martes 28 de abril arranca los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos. Por ello, no extraña que su discurso se centre por completo en el ilusionante presente que le espera a él y a sus compañeros.

"Llegar a la Final Four es una aspiración que tenemos todos en el equipo, pero estamos centrados en el día a día, por lo que debemos afrontar esa primera cita como un partido más y sin sobrepensar", recalca.

Cuestionado por las próximas semanas y lo que supone pelear con el conjunto 'taronja' tanto por llegar a lo más alto tanto en la Liga ACB como en la Euroliga, señala que se trata de una situación que no podía ni imaginar. "Haber llegado así a este punto de la temporada es importante y bonito", explica.

Ante la insistencia sobre su futuro y la decisión de presentarse al draft de la NBA, opta por aparcar cualquier comentario para subrayar que no hay nada que pueda desviar su atención en estos momentos. "Igual que la derrota ante el Real Madrid (de este sábado) es pasado, eso es futuro y me centro en el presente, en eso me centro ahora mismo", expresa el vallisoletano.

Sergio de Larrea, sin miedo a la experiencia del Panathinaikos

Metido de lleno en la misión de comenzar los cuartos de final de la Euroliga con victoria, el exterior admite que su rival tiene más experiencia, pero destaca que ellos tienen un vestuario muy unido y un juego rápido que deben ser sus mejores armas.

"La experiencia es fundamental pero nosotros nos tenemos que centrar en que sea un partido más, ir minuto a minuto y cuarto a cuarto. Sabemos el nivel de dureza de los 'playoffs' pero debemos ser nosotros mismos. Llevamos trabajando toda la vida para un momento como este y la unión que tiene el equipo desde agosto es nuestra mayor arma, eso y jugar rápido", afirma.

El apoyo incondicional de la afición 'taronja'

Por último, De Larrea también se felicitó por jugar en casa los dos primeros partidos y por la comunión entre la afición y el equipo en las dos últimas campañas. "Es una absoluta locura todo lo que se ha hecho este año, siendo uno de los campos con más gente en la Euroliga y en los años anteriores en la ACB. La respuesta es excepcional, no les podemos pedir nada porque ya lo han hecho", sentencia.