Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del jueves 29 de enero | Semifinales femeninas, Granollers y Zeballos buscando otra final...

Llegan los últimos cuatro días del Open de Australia, que arrancan con las semifinales, las dos femeninas, con Sabalenka, Svitolina, Rybakina y Pegula, además de las del dobles, antes de que el viernes sea el turno de las masculinas

El Open de Australia está llegando a su fin y apenas quedan por disputarse dos rondas, las semifinales, que se van a repartir entre el jueves y el viernes dependiendo de los diferentes cuadros. El pistoletazo de salida lo darán las femeninas, que este jueves van a llevar a Melbourne toda la emoción de la WTA, que una edición más está haciendo gala de la tremenda igualdad que se le presupone y se espera que se mantenga así. Además, servirá para coronar a una nueva campeona después de la eliminación de Madison Keys. Por otro lado, será un día grande para el tenis español, adelantándose a lo que se vivirá el viernes con el Alcaraz - Zverev, pues Marcel Granollers y Horacio Zeballos buscarán una nueva final de Grand Slam.

Sabalenka contra el mundo

En el caso del cuadro femenino todos los ojos miran a la número 1, Aryna Sabalenka. Después de caer ante Keys el año pasado, este curso nadie le puede quitar el favoritismo y sobre el papel se enfrenta a la más débil de las cuadro rivales que quedan en liza, una Elina Svitolina curtida en mil batallas, pero que sin embargo sale como 'underdog' ante la bielorrusa. Luego está el duelo entre Jessica Pegula, que sigue buscando su primer grande después de mucho tiempo a las puertas, y una Elena Rybakina que desde el final de 2026 es la tenista a batir después de Sabalenka, como ha dejado palpable esta noche arrasando a Iga Swiatek.

La tercera juventud de Granollers y Zeballos

Los viejos rockeros nunca mueren, o al menos eso es lo que están demostrando Marcel Granollers y Horacio Zeballos, que rondando la cuarentena ya ganaron el año pasado Roland Garros y el US Open y este 2026 han comenzado a lo grande, tanto que ya están en semifinales en Melbourne, donde se la juegan esta noche ante Harrison y Skupsi, los sextos favoritos a la victoria -el argentino y el español son los terceros-. Mientras que la otra semi va a medir a los locales Kubler y Polmans contra los sorprendentes Johnson y Zielinski.

Horarios y orden de juego día 12 - Open de Australia - Semifinales individual femenino y dobles - Jueves 29 de enero

Rod Laver Arena

No antes de las 03:00 horas: Kubler/Palomans - Johnson/Zielinski

A continuación: Danilina/Krunic - Drabowski/Stefani

09:30 - Aryna Sabalenka - Elina Svitolina

A continuación - Jessica Pegula - Elena Rybakina

Margaret Court

No antes de las 04:00 horas: Granollers-Zeballos / Harrison-Skupski