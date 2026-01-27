Carlos Alcaraz rompe su techo en Australia y se mentaliza para Zverev: ''Me ganó entrenando antes del torneo''

El murciano avanza con paso firme hasta las semifinales del Open de Australia pensando ya en su próximo rival, el alemán Alexander Zverev

Carlos Alcaraz ilusiona a todo un país entrando en las semifinales del Open de Australia 2026. Tras un intenso partido contra De Miñaur, el murciano está preparado ya para enfrentarse a Alexander Zverev tras ganar al ídolo local 7-5, 6-2 y 6-1. Carlitos ha hablado en la rueda de prensa tras el encuentro, reflexionando sobre como se ha visto en el partido y como ve su próximo rival.

Victoria solvente de Carlos Alcaraz

Para Carlos Alcaraz, su familia y su equipo son prácticamente lo mismo. Por eso, en las declaraciones que ha dado post-partido no ha podido evitar dedicarles unas palabras: ''Les necesito a mi lado. Es una de las cosas que venimos trabajando, el estar sereno cuando más lo necesito. Samu está con el látigo puesto, cuando las cosas no salen bien, para que esté positivo. Hoy he empezado bien, se ha torcido un poco, pero hemos estado ahí serios. Ha habido momentos que me han ayudado mucho en los que he estado pasándomelo bien, riéndome, y por eso lo he visto todo de una forma mucho más clara. Madurando, creciendo, pero nunca perdiendo nuestra esencia''.

Carlitos está eufórico después la victoria, dándose cuenta él mismo de la mejora que ha tenido en su juego: ''Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando, por cómo estoy mejorando mi nivel cada partido y también tengo más paciencia. Físicamente también me encuentro bien. Eso son palabras mayores, viendo el US Open. Pero me siento muy bien. En cada partido he ido a mejor, mi nivel ha ido creciendo. Eso me alegra, verme en la zona en la que estoy ahora mismo. Vemos lo importante que es el equipo, que me ha dado paciencia, no salía contento del todo y me pedían paciencia. Físicamente estoy bien y contento de jugar mi primera semifinal en Australia''.

Los partidos ante De Miñaur no son fáciles

''Es muy difícil jugar con De Miñaur, siempre te golpea la bola duro, tienes que estar concentrado en cada bola. Es una de las cosas que venimos trabajando, el estar sereno cuando más lo necesito. He empezado muy bien, las cosas se han torcido un poquito y he perdido las sensaciones, pero hemos estado serios, aguantando el mejor momento de Álex. He estado divirtiéndome, pasándomelo bien, he visto claro lo que tenía que hacer y ejecutando'', confesaba sobre el australiano, que no se lo ha puesto nada sencillo en el primer set.

Autoevaluación ante Zvenev

''Tengo que subir mi nivel. He visto a Sascha durante todo el torneo y ha jugado un gran tenis, sólido y agresivo, sacando bien. Tengo que estar listo. Me ganó entrenando antes del torneo. Tenemos que estar todos listos, mi equipo y yo, jugar bien tácticamente. Será una gran batalla y me apetece jugar aquí con él otra vez, vengarme. Estos dos días no sé que haré. Jugar al golf siempre está en la lista. Pasearé, lo hablaré con mi equipo para ver lo que entreno. Aprovecharé el tiempo'', vaticinaba sobre el partido con Zvenev, que tendrá lugar en un par de días que aún no sabe en que los empleará.