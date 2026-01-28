Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en la semifinal del Open de Australia

Uno de los partidos más ajustados del campeonato que pondrán a prueba al número 1 con el finalista del Open de Australia el pasado año

Las predicciones se han cumplido: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán en las semifinales del Open de Australia 2026. Un partido que se prevé bastante ajustado entre un imparable número uno completamente virgen en las semifinales de este torneo y un número 3 que no quiere dar su brazo a torcer. Un espectáculo en toda regla, en el que ambos buscan su primer título en las Antípodas.

El murciano apartó sin problemas de su camino en octavos de final a Tommy de Paul y en cuartos a Alex de Miñaur, con un 7-5, 6-2 y 6-1 a pesar de que el ídolo local no se lo puso sencillo en el primer set. El alemán por su parte, no tuvo piedad en eliminar en cuatro sets (6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6) al ganador de las Next Gen ATP Finals, Learner Tien.

Carlitos tiene malos recuerdos de Zverev en el Open de Australia, ya que él fue su verdugo el pasado año en los cuartos de final. Aunque Alcaraz ya se ha visto las caras con Alexander en doce ocasiones, cuyo marcado queda en tablas con un 6-6. Eso sí, en los últimos cuatro partidos fue Alcaraz el que se llevó la victoria, por lo que la estadística le sonríe. Ahora solo queda esperar a ver como se desarrolla uno de los partidos más esperados del torneo, mientras que en el otro lado del ring se disputará el partido entre Jannik Sinner y Djokovic, otro de esos duelos de altura.

¿A qué hora se juega el Alcaraz - Alexander Zverev?

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev correspondiente a las semifinales del Open de Australia 2026 tendrá lugar el viernes 30 de enero en uno de los turnos de las semifinales masculinas, así que le puede tocar en el turno de las 04:30 o de las 09:30, ambos horario peninsular. El otro encuentro corresponde al partido de semifinales entre Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Alexander Zverev

En España, el partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se podrá ver en TV y online a través de Eurosport, que es la que tiene los derechos. Esta cadena tiene previsto retransmitir más de 250 horas del primer grande de la temporada y se podrán ver los partidos en las plataformas de Movistar+ y Max.

Si lo que quieren es estar al tanto de toda la actualidad, tanto de ese partido como del resto de eventos que tengan que ver en el Open de Australia 2026, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la actualidad.