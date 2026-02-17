Alcaraz, tras su debut en Doha: ''He gestionado bien los momentos complicados''

El murciano ha disfrutado del partido a pesar de su dureza y ya cuenta con el billete de ida a los octavos de final

Carlos Alcaraz ha comenzado imparable el 2026. Tras ganar el Open de Australia, el murciano todavía no ha perdido ni un solo partido este año. Aunque el de Doha no será un camino fácil, tal y cómo se ha podido comprobar hoy con un duro Arthur Rinderknech que le ha dado más de un dolor de cabeza a Carlitos. Aunque suma y sigue, el próximo objetivo llega mañana y es un tenista contra el que nunca ha luchado: Valentin Royer.

Alcaraz sabía que Rinderknech era duro de roer

''Ha sido un partido complicado, el primer partido siempre lo es. Conozco bien a Arthur, es un jugador que siempre resulta peligroso, sobre todo si te lo encuentras en las primeras rondas es uno de sus rivales que es mejor evitar'', comentaba en la entrevista post partido tras el intenso encuentro que finalmente terminó 6-4 y 7-6.

''Me quedo contento con el nivel que he mostrado en la pista, feliz por haber superado esta primera barrera, por haber gestionado bien los momentos complicados que han surgido durante el encuentro, ahí es donde más sereno y positivo me he mostrado. Creo que he sacado un buen nivel de tenis, estoy contento con la victoria y espero seguir con esta racha'', contaba feliz Carlos Alcaraz, después de un último punto de infarto que no dejó indiferente a la pista central del Khalifa International Complex.

El perfil de Royer, próximo rival de Carlitos

Nacido en el 2001, la eclosión tardía del tenista ha sido impresionante. Ha adoptado un estilo de juego sumamente ofensivo, caracterizado por arriesgarlo todo en busca de la victoria. A diferencia de su compatriota Rinderknech, más enfocado en subir a la red, Valentin opta por dominar los intercambios desde la línea de base. Su principal arma es una derecha invertida de una potencia devastadora.

Royer se ha clasificado para los octavos de final tras vencer con autoridad a su compatriota Pierre-Hugues Humbert por un marcador de 6-0 y 6-3. Actualmente ocupa la posición 60 de la ATP una cifra que no hace justicia al nivel de juego que está demostrando recientemente. Carlos Alcaraz se enfrentará a este otro francés después de alcanzar 150 victorias en pista dura, demostrando que el murciano es todo un todoterreno a pesar de que al principio de su carrera algunos expertos señalaba que funcionaba mejor en tierra batida que en el resto de superficies. En polvo de ladrillo, Carlitos lleva 103 victorias mientras que en hierba son 35.