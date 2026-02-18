ATP 500 de Doha | Partidos de hoy y orden de juego de los octavos de final el miércoles 18 de febrero de las cabezas de serie, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

A Carlitos le espera una semana intensa, ya que si va pasando de ronda no descansaría hasta la final, que sería en el único escenario en el que se podría encontrar con Sinner

El ATP 500 de Doha es una de esas competiciones en la que si pestañeas, te lo pierdes. Carlos Alcaraz consiguió pasar ayer de la primera ronda y colarse en los octavos de final después de un partido más que intenso contra Arthur Rinderknech. Hoy se volverá a enfrentar a otro francés, en esta ocasión uno contra el que nunca ha jugado: Valentin Royer.

El rival de hoy del murciano es uno de esos diamantes en bruto que han tardado un poco en pulirse, ya que Royer ha empezado a destacar en el mundo del tenis a sus 24 años. Eso sí, el ritmo de competición es bastante intenso, ya que si Carlitos va pasando de ronda, no podrá descansar hasta que termine el torneo, ya que en su caso iría a partido por día.

Jannik Sinner va a por todas

Inmediatamente antes del partido de Alcaraz, el que se la jugará en los octavos será el encuentro de Jannik Sinner contra Alexei Popyrin. El australiano está en el puesto 53 del ranking ATP y se ha enfrentado en dos ocasiones al italiano, quedando en tablas con una victoria para cada uno de los tenistas. Mientras que el de San Candido llega tras vencer a Tomas Machac, su rival logró su primera victoria del año ante Mubarak Shannan Zayid.

Y aunque en este ATP 500 de Doha no se encuentra Novak Djokovic que está descansando tras el Open de Australia, si que hay nombres como Alexander Bublik, Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev en un torneo en Catar que promete acción de la buena.

Orden de juego del día 3 - Miércoles 18 de febrero

A continuación puedes consultar todos los encuentros que se disputarán en Catar este miércoles 18 de febrero de 2026. Todos los horarios son españoles peninsulares, ya que en España son dos horas menos que en Doha. El partido de Carlos Alcaraz será en el horario de tarde-noche, por lo que en la península se podrá seguir a partir de aproximadamente las 19:00 horas.

Pista central

11:30 Marton Fucsovics-Karen Khachanov

Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas

No antes de las 17:30 Alexei Popyrin-Jannik Sinner

A continuación Carlos Alcaraz-Valentin Royer

Grandstand 1

En segundo turno, sobre las 13:00 Arthur Fils-Quentin Halys

Fabian Marozsan-Andrey Rublev

No antes de las 16:30 Jakub Mensik-Zhizhen Zang

Grandstand 2

No antes de las 13:30 Jiri Lehecka-Zizou Bergs

Cabezas de serie

Entre los cabezas de serie, se encuentran cuatro jugadores del top 10, siendo un torneo que puede propiciar grandes encuentros. Aunque el más esperado es sin duda el de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que muchos fantasean con ver en la final. Dejamos a continuación a los cabezas de serie ordenados por su puesto en el ranking ATP:

1. Carlos Alcaraz

2. Jannik Sinner

8. Félix Auger-Alissime

10. Alexander Buvlik

11. Daniil Medvedev

14. Andrey Rublev - Vigente campeón

33. Stefanos Tsitsipas