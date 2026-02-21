La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 21 de febrero de 2026

30 aniversario

El Real Betis vuelve al Villamarín con la opción de situarse a un punto de los puestos de Champions

El Betis quiere seguir sumandoRBB

REAL BETIS - RAYO VALLECANO: QUE EL RITMO NO PARE

Con la duda de si volverá el Cucho de titular o seguirá Bakambu, el Betis quiere seguir sumando (16:15 horas) ante el Rayo para meter presión al Atlético en la lucha por la Champions

ALMEYDA VE UNA INJUSTICIA

"No hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal, yo no puedo, otros sí, me pondré un cubrebocas"

EL ATHLETIC SE METE EN LA PELEA

Un polémico penalti en el minuto 89, transformado por Guruzeta, da el triunfo al Athletic ante el Elche (2-1)

CARLOS ALCARAZ SIGUE INVICTO

El murciano vence a Rublev en Doha y jugará una nueva final, donde se verá las caras con Arthur Fils

