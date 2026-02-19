La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 19 de febrero de 2026

30 aniversario

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, aprieta un poco más ahora que ve tan cerca la Champions

PELLEGRINI PIDE MÁS

Pese al buen momento del Betis y lo cerca que está de la Champions, el técnico del Betis quiere más de Antony, espera pronto a Isco Alarcón y reclama que el equipo verdiblanco "dé un paso" adelante

LA RFEF GOLPEA DURO

Sanción ejemplar para Matías Almeyda, que estaría siete partidos sin poder dirigir si no prosperan los recursos del Sevilla FC

EL ATLÉTICO DEJA ESCAPAR EL TRIUNFO

Tras mandar 0-2 y 2-3, los de Simeone se vuelven de Bélgica con un empate a tres que lo deja todo en el aire

EL VILLARREAL NO FALLA (0-1)

Un gol de Georges Mikautadze hunde un poco más al Levante y permite al Submarino Amarillo asentarse como tercero en LaLiga

