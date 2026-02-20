Las medallas de España en los Juegos Olimpicos de Invierno, las pruebas del Madrid con Vinicius y la vuelta de Isco a los entrenamientos, así vienen las portadas

Las portadas del 20 de febrero han visto como la gesta conseguida este pasado jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán - Cortina por los españoles con dos medallas, han dejado el fútbol bastante relegado

Las portadas del 20 de febrero a nivel deportivo en España se han puesto casi de acuerdo entre todas para mostrar imágenes de los dos protagonistas de la gesta que se vivió ayer en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milano - Cortina. Oriol Cardona con un oro y Ana Alonso con un bronce firmaron las dos primeras medallas para España.

En el diario Marca muestran a ambos medallistas con sus trofeos colgados al cuello y titulan con un 'Medio siglo esperando'. El diario AS emplea una foto muy similar y hablan de de 'Un día para la Historia'. España consiguió dos medallas en lo JJ.OO. de Invierno más de 50 años después. En Mundo Deportivo el protagonismo principal es para Oriol Cardona que solo le deja un espacio a Ana Alonso. El titular de dicho medio es 'Épico'. El diario SPORT vuelve a traer a los dos protagonistas del deporte español este pasado jueves y un 'Reyes de la nieve'. También habla el diario catalán de la autocritica que se hizo en el Barcelona tras la derrota ante el Girona.

La portada de ESTADIO Deportivo

En nuestra portada de este 20 de febrero, traemos a uno de los jugadores clave en el Real Betis pero que a consecuencia de las lesiones no está pudiendo ser tan protagonista este curso: Isco. El malagueño no estará en el derbi de la próxima semana aunque está previsto que ya comiencen a entrenar para tratar de estar en menos de un mes tal y como sucede con Amrabat. Titulamos con un 'Isco llega a tiempo'. En clave Sevilla, hablamos de que Almeyda encara el veredicto y será Javi Martínez el encargado de cubrir la larga ausencia del argentino en el banquillo sevillista.