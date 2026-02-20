El Betis recuperará a dos piezas clave para el momento más trascendental de la temporada

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 20 de febrero de 2026

ISCO LLEGA A TIEMPO

Aunque se perderán el derbi de la próxima semana, tanto Isco Alarcón como Amrabat tienen previsto comenzar ya a entrenarse y podrían estar para jugar en menos de un mes, cuando empiecen los cruces europeos

ALMEYDA ENCARA EL VEREDICTO

Javi Martínez será el encargado de cubrir la larga ausencia del argentino en el banquillo sevillista

EL REAL MADRID ELEVA EL TONO

Saca un comunicado con más evidencias que culpan a Prestianni de lo sucedido en el estadio de La Luz

CARLOS ALCARAZ, MÁS NÚMERO 1

Vence a Khachanov en Doha y aprovecha la derrota de Sinner en cuartos para ampliar su ventaja en el ránking