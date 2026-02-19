Almeyda levanta la voz: su sustituto, Apelación y el análisis en frío

Javi Martínez será el encargado, como un rato en el Bernabéu y todo el encuentro ante el Levante, de relevar al de Azul, de momento, hasta el 21-23 de abril

Este viernes 20 de febrero, a eso de las 12:30 horas, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios un Matías Almeyda que fue castigado el miércoles con siete partidos de sanción por su expulsión ante el Deportivo Alavés. Habrán pasado ya casi seis días desde el momento de los hechos, un 'calentón' tras la roja mostrada por Galech Apezteguía que, con la única coartada de la incredulidad y el sentimiento de injusticia, le llevó a contextualizar luego una reacción desmesurada.

De más a menos, el 'Pelado' comenzó diciendo en DAZN nada más terminar el partido que actuó "lo mismo que cuando entran a tu casa a robar", defendiendo a los jugadores "como a la propia familia", para ir entrando en razón en los medios oficiales y ya en sala de prensa, donde se disculpó a medias, refrendando que no insultó a nadie y dando por hecho que el navarro mentiría en el acta: "No sé qué van a escribir. Estaría bueno que el arbitraje hable. Esto me hace pensar mucho. Molesta que hable con el corazón, como yo hablo, abiertamente".

Con el respaldo del club, que anunció que llegará hasta donde sea para que le rebajen la pena, se espera con mucho interés la reflexión, ya en frío, del míster de Azul, que haría bien en no echar más leña al fuego y en suavizar el discurso a las puertas de que se pronuncien tanto Apelación como el TAD, a los que recurrirá sin lugar a dudas el Sevilla FC en pos de que recorten la ausencia de dos meses de los banquillos y, en su defecto, que le concedan la suspensión cautelar, respectivamente, para lo que vendría bien cierto arrepentimiento y propósito de enmienda.

No todos apoyan

"En relación con la sanción a nuestro entrenador Matías Almeyda, tenemos que decir que, para ganarse el respeto de la Federación, de LaLiga, de los medios de comunicación y de todas las instituciones, lo primero que debes es ganarte el respeto de tu afición, y esto se consigue con un club organizado, gestionado en condiciones y bajo parámetros empresariales y siempre fieles a lo que hemos sido. Un club modelo en todo el mundo. La mala gestión es la única culpable de nuestros males económicos, deportivos e institucionales", reza el comunicado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla FC, que aprovecha la coyuntura para descargar responsabilidades en el palco.

Apelación no podrá rebajar casi nada el castigo

La sanción de siete partidos a Matías Almeyda quedó desglosada por el Comité de Disciplina de la RFEF en varios apartados. A la espera en cualquier momento de la resolución del Comité de Apelación al recurso presentado por el Sevilla FC, el periodista especializado Ramón Fuentes explicaba que el margen para una rebaja es mínimo, ya que el primer peldaño de la jurisdicción deportiva española ha aplicado el castigo en su grado mínimo: dos encuentros por las protestas a Galech Apezteguía, uno por no querer abandonar el área técnica tras la roja y otro por patear una botella de agua. Los otros tres partidos (la norma pone de dos a tres) llegarían por el menosprecio al primer y cuarto árbitros, único debatible.

Quién es Javi Martínez, el sustituto de Almeyda

Nacido en Sevilla el 1 de julio de 1988 y promocionado desde el Sevilla Atlético este curso para completar el 'staff' de Matías Almeyda, ejercerá por tercera vez en solitario desde el banquillo nervionense Javi Martínez, en principio, durante las siete próximas jornadas de LaLiga: ante Getafe CF, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia CF, Real Oviedo y Atlético de Madrid. Volvería el míster de Azul, si no consigue rebaja o cautelar, contra el Levante UD en el Ciudad de Valencia en la entrega intersemanal del 21-23 de abril.

Ex carrilero derecho de la cantera nervionense (llegó hasta el filial, entre 2009 y 2011, donde coincidió con Cala, Luna, Campaña, Luis Alberto, Sergio Rico o Alberto Moreno), el técnico asistente ya sustituyó al 'Pelado' tras su expulsión durante el descanso en el Santiago Bernabéu el pasado 20 de diciembre de 2025 y en el choque de casa completo frente a los granotas el 4 de enero de 2026 (a la vuelta del parón navideño). Licenciado en Ciencias del Deporte y con carnet UEFA PRO, es sevillista de cuna y lleva trabajando en el club desde su retirada en 2016.