El Grito al Silencio de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC: Un blanco fácil, para el CTA y para sus propios jefes

Lleva todo el curso intentando preservar al plantel de las críticas y la presión, pero a él nadie le protege. Al contrario, es el forzoso portavoz ante esos constantes problemas y está acusando enormemente el desgaste de luchar en primera línea de fuego en numerosos frentes a la vez

Desde que ESTADIO Deportivo inauguró esta opinativa sección llamada 'Grito al Silencio', una especie de muro de lamentaciones de profesionales que afrontan intentos de reconducir renglones que por diversos motivos vienen siendo escritos de manera torcida, nunca ha habido un protagonista tan claro como el de esta semana.

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, va a tener que estar más de dos meses gritando literalmente al silencio, pues el banquillo nervionense se queda sin su entrenador para los próximos siete partidos, después de la durísima sanción que le ha caído al argentino por su injustificable ida de olla tras una inustísima expulsión ante el Deportivo Alavés.

La situación deja dos conclusiones muy claras. Por un lado, es una nueva confirmación oficial de lo sencillísimo que les resulta a los árbitros expulsar, castigar de manera ejemplar (e incluso vacilar) a todos los entrenadores que no sean Hansi Flick o el Cholo Simeone -Álvaro Arbeloa aún no ha dado motivos, pero los dará-. Por otra parte, surgen varias preguntas que cabe hacerse llegados a este punto sobre este arrebato algo 'kamikaze' que viene a demostrar que, al margen del justificado cabreo con los árbitros, esta situación tan adversa está superando por completo al técnico.

¿Puede ser que Almeyda se haya implicado más de la cuenta con este Sevilla FC y que eso sea un arma de doble filo? ¿Qué habría pasado si le llegan a caer ese máximo de 14 partidos que son justo las jornadas que le quedan a esta Liga 25/26? ¿Habría aguantado el club a un técnico que tiene al equipo a dos puntos del descenso tras ganar sólo uno de sus nueve últimos encuentros oficiales?

Los únicos que pueden responder a eso hace tiempo que dejaron de ser creíbles en casi todo lo que sale de sus bocas. De hecho, lo único medianamente verosímil en las escasas comparecencias de Antonio Cordón o José María del Nido Carrasco es la afirmación de que 'El Pelado' está tan entregado que casi ni duerme. Se le nota, en sus prominentes ojeras y en todo lo demás.

Matías Almeyda, el defensor de la plantilla y portavoz de la directiva, no tiene quien le proteja

Almeyda no es ese tipo tranquilo que se sienta cada viernes en la sala de prensa para mojarse una y otra vez intentando poner palabras de mesura a los constantes problemas que, día tras día, van minan la moral de este Sevilla FC. El excesivo grado de exposición lleva al 'Pelado' a asumir la portavocía en esas explicaciones que suelen eludir sus jefes.

Los que tenemos ya unos años y le vimos jugar, los futbolistas a los que ha entrenado y las personas que mejor le conocen no paran de remarcar la intensidad que emana de manera constante en un tipo pasional, volcánico, ultracompetitivo y con un código de honor profundamente arraigado al que cada vez le cuesta más disimular esa enorme frustración contenida.

Hay veces que toca donde no debía, que no interviene donde procedería o que, todo lo contrario, acierta con la tecla; pero es que las decisiones deportivas casi han pasado a ser lo de menos. En la plantilla con más lesionados de LaLiga, la que más sanciones ha recibido en esta 25/26, la que más errores no forzados acumula en el campeonato, en la que menos incidencia tienen los fichajes -salvo Vlachodimos y quizás Batista Mendy, los demás son de suspenso-... con poco gol y escasa calidad, en plena división social, en medio de la posible venta del club, con el 'caso Sergio Ramos'... De lo que menos ejerce Matías Almeyda es de entrenador.

Matías Almeyda, un blanco fácil para el CTA y para sus propios jefes

Desde su llegada al Sevilla FC el pasado verano, ha tenido que aprender medicina para lidiar con los problemas físicos y, sobre todo, ha hecho de psicólogo para intentar proteger a unos jugadores que acusan muchísimo estos tres años tan horribles soportando un nivel de presión irrespirable. Pero ¿quién hace de terapeuta del terapeuta? ¿Quién le pone a él el escudo que también necesita? Porque en ese esfuerzo por recuperar la confianza de sus jugadores, está perdiendo la suya. El vaso de su paciencia está a rebosar por mucho que él mismo intente negarlo o ignorarlo.

¿Cómo va a estar cuestionado por el Sevilla FC? ¿Cómo no van a salir Cordón o Júnior a ratificarle en el cargo si Almeyda se está tragando, uno tras otro, todos los marrones que le corresponden a ellos? Hay casi una dependencia de su figura. Es un clavo ardiendo. De ahí la defensa a ultranza de su figura.

Es un blanco fácil, para el CTA pero también para su propia directiva, que sólo ha reaccionado a la sanción de siete partidos con un comunicado de seis líneas. No es proporcional. El nivel de exposición de uno y de otros define perfectamente el ecosistema en el que le está tocando vivir al míster y, de paso, explica por qué otros entrenadores acabaron rechazando este proyecto.