Alineaciones Betis - Rayo: Alineación posible de Real Betis y Rayo Vallecano en la jornada 25ª de LaLiga EA Sports

Los heliopolitanos buscan su cuarto triunfo seguido en el torneo de la regularidad ante un rival que viene de despertar ante el Atlético y que está pendiente de un partido aplazado para huir del pozo

La goleada al Atlético de Madrid (3-0) en el exilio de Butarque alivió un poco la situación del Rayo Vallecano, que venía de perder sus cuatro partidos anteriores (uno de ellos, para despedirse del torneo del K.O.) y ver cómo se aplazaba un duelo directo por la permanencia ante el Real Oviedo que sigue pendiente. Por su parte, el Real Betis ahogó sus penas coperas con dos triunfos seguidos a domicilio, en el Metropolitano y Son Moix, que se unen al sufrido contra el Valencia CF en La Cartuja para elevar la cuenta liguera a tres alegrías seguidas, suficiente para afianzarse en la quinta plaza, quedarse a cuatro puntos de la Champions League y dejar atrás a sus perseguidores por la Europa League.

El posible once verdiblanco

No sería de extrañar que Manuel Pellegrini calcara su once por tercera jornada consecutiva, matizado su dibujo desde el 1-4-2-3-1 de siempre a un 1-4-3-3 que encaja como un guante en la pareja de interiores Pablo Fornals-Álvaro Fidalgo, con Marc Roca de único pivote. Vuelven Héctor Bellerín, 'Chimy' Ávila y 'Cucho' Hernández tras lesión (quedan fuera sólo Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Gio Lo Celso, más el descartado Pablo García), aunque sólo el colombiano podría desbancar en punta a Cédric Bakambu, autor del 0-2 en Palma. Bajo palos se intuye una nueva rotación (Pau López por Álvaro Valles), aunque lo lógico es que Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan de Souza y Ricardo Rodríguez repitan atrás, con Antony Matheus dos Santos y Ez Abde como estiletes por fuera.

El posible once franjirrojo

Por parte vallecana, enfermería vacía (a excepción del canterano Diego Méndez), mientras que Pathé Ciss y Pep Chavarría regresan de sanción directamente al equipo inicial salvo sorpresa, pues Gerard Gumbau y 'Pacha' Espino, respectivamente, les suplieron bien el pasado fin de semana. En portería seguirá Augusto Batalla, como Andrei Ratiu en el lateral derecho y la pareja de centrales formada por Florian Lejeune y Nobel Mendy (cedido por el Real Betis pero sin 'cláusula del miedo'). Óscar Valentín es fijo en el doble pivote, mientras que Ilias Akhomach se ha hecho fuerte en el extremo derecho tras volver a la Copa de África. En la izquierda, mínimas opciones de Fran Pérez ante la pujanza de Álvaro García, mientras que Isi Palazón hará de enganche con el 'falso 9' Jorge de Frutos.

Ficha técnica del Real Betis - Rayo Vallecano de LaLiga

Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Ez Abde y Bakambu.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Pathé Ciss o Gumbau; Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García; y De Frutos.

Árbitros: Martínez Munuera (valenciano), con el asturiano González Fuertes en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 16:15 (DAZN LaLiga).