Lista de 23 para recibir al Rayo con Bellerín, el 'Cucho' y el 'Chimy', pero sin Pablo García

Pellegrini recupera al atacante catalán, así como a los atacantes colombiano y rosarino, dejando fuera por decisión técnica al extremo de Alcosa

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha elaborado una citación de 23 jugadores para recibir esta jornada al Rayo Vallecano en la que destacan los retornos de los otrora lesionados Héctor Bellerín, 'Chimy' Ávila y 'Cucho' Hernández, que desocupan una enfermería en la que seguirán unas semanas más Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, principales ausencias junto a la más sorprendente: Pablo García.

Pese a comparecer en casa y, por ende, poder incorporar a un tercer portero rápidamente si las circunstancias lo exigieran, el 'Ingeniero' ha preferido no realizar descartes a posteriori y sí concentrar a los 23 máximos que permite LaLiga para un partido, dejando fuera al extremo del Parque Alcosa, en evidente baja forma. Un toque de atención que el internacional español sub 21, del que no ha trascendido molestia alguna, deberá encajar para redoblar esfuerzos y volver en próximos encuentros.

Con Valentín Gómez y el 'Chimy' Ávila como únicos apercibidos de sanción en vísperas de El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo de 2026 ante el Sevilla FC en el otrora Olímpico de Sevilla, el beticismo seguirá pendiente de tres de sus baluartes, dos de los cuales (Isco y Amrabat) empezarán seguramente a trabajar sobre el césped la próxima semana, aunque sin opciones de llegar al duelo cainita, mientras que a Lo Celso no se le espera en ningún caso antes del mes de abril, pues su dolencia muscular y tendinosa es de cierta envergadura.

El propio Pellegrini, que podría seguir con sus rotaciones bajo palos y dar la alternativa contra los franjirrojos a Pau López tras los tres partidos seguidos otorgados a Álvaro Valles, pedía paciencia con los últimos de la enfermería para evitar falsas expectativas y, sobre todo, cualquier tipo de recaída. Se irán incorporando poco a poco a los entrenamientos grupales, el costasoleño y el internacional marroquí seguramente a principios-mediados de marzo.

La convocatoria completa de 23 jugadores del Betis para recibir al Rayo

La lista completa de 23 futbolistas convocados para el Real Betis-Rayo Vallecano de este sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja es la conformada por los siguientes efectivos: los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Antony Matheus dos Santos, Ez Abde y Rodrigo Riquelme; y los delanteros 'Chimy' Ávila, 'Cucho' Hernández y Cédric Bakambu.