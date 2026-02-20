Iñigo Pérez, sobre el Rayo Vallecano - Oviedo: "Si la justicia dice que se merecen los tres puntos, lo tendremos que aceptar"

El entrenador del equipo franjirrojo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar cómo llegan sus jugadores al partido ante el Betis en La Cartuja. Por otro lado, el técnico recordó la suspensión del encuentro frente al conjunto de Guillermo Almada en Vallecas

El Rayo Vallecano cuenta las horas para enfrentarse al Betis en La Cartuja en el día de mañana, choque que dará comienzo a las 16:15 horas. Los de Iñigo Pérez, además, vienen de tener buenas sensaciones tras la victoria ante el Atlético de Madrid en Butarque, aunque se sitúan en la decimoséptima posición de la tabla con 25 puntos, a tan solo uno del Mallorca, en descenso. Por ello, el técnico del equipo franjirrojo valoró la situación por la que atraviesa el club y la importancia del partido ante los de Manuel Pellegrini.

Iñigo Pérez y el cambio de chip tras la victoria ante el Atlético de Madrid

Iñigo Pérez compareció en la previa del partido contra el Betis, donde empezó hablando del estado anímico del equipo tras la victoria frente al Atlético de Madrid la pasada jornada: "Bien, con otra energía. Ganar te propulsa y debemos aprovechar la inercia en un campo difícil. La victoria del otro día nos ayuda mucho para afrontar este". Por otro lado, el técnico del Rayo Vallecano reflexionó sobre la situación actual del club: "No debemos aislarnos de lo que sucede alrededor. Es bueno que nos empapemos de cuál es la situación deportiva, social, institucional... y a partir de ahí dialogar. Entrenar en un campo en condiciones ayuda a que se entrene mejor y la rueda se desliza a una dinámica positiva. Los jugadores se evaden un poco de esos problemas estructurales que tenemos".

Además, Iñigo Pérez analizó lo que ocurrió el día de la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: "Hablo de lo que sé. Si la justicia dice que se merecen los tres puntos, lo tendremos que aceptar. Entrenamos en Vallecas en la previa y no se podía ni caminar. Al día siguiente se nos comunica la suspensión y ni fuimos. La semana siguiente me pareció apto para jugar. Si a ti te avisan horas antes, el Rayo hubiera actuado como el Oviedo. Por eso mostramos empatía. A nosotros nos queda esperar. Solo puedo hablar de lo que viví. Los aficionados fueron los grandes agraviados".

Iñigo Pérez valora la situación de Fran Pérez

Otro de los temas de la rueda de prensa de Iñigo Pérez fue la situación de Fran Pérez, que no está teniendo los minutos que desearía: "Es difícil explicarles a los jugadores el relato de que quien juega bien debe seguir jugando al día siguiente. Creo en un equipo coral. Venimos hablando de deficiencias que tenemos como club y no podemos limitarnos a 12-14 jugadores. He tomado decisiones que desde fuera no son entendibles, a veces acierto y a veces me equivoco. No merma mi confianza en él, aunque no esté en la lista de Conference. No creo en titulares y suplentes y seguiré con esta idea". Por otro lado, el técnico del Rayo Vallecano recordó el empate a cero en la ida contra el Betis: "Lo vimos esta semana. Creí que habíamos jugado mejor, pero no estuvimos finos. Con más serenidad hubiéramos encarado mejor. Hay que defender excelente y no tener temor. Son buenos, pero se les puede hacer daño".

En este sentido, Iñigo Pérez valoró la figura de Manuel Pellegrini: "Es un técnico bueno porque es capaz de adaptarse a sus jugadores y a su rival. Cualquiera de los protagonistas no lo pondrán difícil. Debemos exponernos". Por último, el entrenador del Rayo Vallecano apuntó las novedades en la convocatoria: "Primera semana con todos disponibles. Con algunos tenemos más calma y control, porque vienen de lesiones graves o sucesivas. Es muy bueno esto. Todos quieren ayudar y aportar. Prefiero tomar decisiones difíciles y gestionarlas. Mumin se va lesionando. Tenemos que verle evolucionando. Participar será la mejor prueba para él".