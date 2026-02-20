Deossa habla de la Champions como objetivo, sueña con el 2x1 y mira al derbi ante el Sevilla: "Hay que ganarlo, sí o sí"

El centrocampista del Betis descata la figura de Canales para decidirse a fichar por el Betis así como la importancia de Pellegrini en sus primeros meses en España y piensa pelear por todo: Champions y Europa League aunque recuerda que "si ganas la Europa League entras directo a la Champions"

Poco a poco Nelsson Deossa va justificando la fuerte apuesta que el Real Betis hizo por él el pasado verano pagando casi 12 millones de euros al Rayados de Monterrey por su fichaje. El centrocampista colombiano llegó con un lesión y le costó coger el ritmo competitivo de una liga como la española pero antes de Navidades ya se había hecho un hueco en el once de Manuel Pellegrini.

Ahora, el de Marmato ha repasado como fueron aquellos días en los que surgió la oportunidad de venir al Betis y cumplir el sueño de jugar en Europa, para lo que la figura del exbético Sergio Canales fue muy importante. "Cuando regresé del Mundial de Clubes se me presentó la oportunidad de venir al Betis. Hablé mucho con Sergio, que la verdad fue alguien importante para poder tomar esa decisión. Me dijo que iba a llegar a una gran institución, que era una oportunidad que si la agarraba iba a ser muy bonita para mí, para mi vida y para mi carrera como futbolista. Obviamente, al tener esa referencia de un gran jugador como es él, opté por venir acá", reconoce Deossa en una entrevista a Transfermarkt.

Sobre su comienzo en el Betis, el colombiano admite que no fue como pensó, ya que tuvo más dificultades de las que hubiera deseado, aunque Pellegrini supo llevarle por el buen camino. "Nunca dejó de creer en mí y en mis condiciones. Cuando vio que estaba a tope para poder competir, me soltó al ruedo, como decimos nosotros y bueno, creo que hasta ahora le he respondido de la mejor manera. La verdad es un entrenador que conoce mucho y apoya bastante", explica.

Y es que una de las diferencias que más ha notado el ex de Rayados en su salto al fútbol europeo es que la competitividad es altísima: "Los jugadores aquí te igualan o incluso son mucho mejores en algunas condiciones y eso es bueno porque vas a seguir creciendo. No digo que en las anteriores ligas que he jugado no haya mejores futbolistas o con condiciones superiores a la mía, pero obviamente aquí es constante y te enfrentas a equipos muchísimo más grandes lo cual te exige más".

En cuanto a los objetivos de la temporada, Deossa es muy ambicioso: "Estamos en dos competiciones y tenemos que salir a ganar, independientemente de cuál sea. El objetivo es pelear por los puestos de la Champions y mantenernos vivos en Europa. Además, si ganas la Europa League entras directo a la Champions".

La importancia del derbi en la ciudad de Sevilla

Durante su entrevista, desvela Deossa que una de las primeras consignas que recibió nada más llegar a Sevilla es la importancia que tiene en la ciudad hispalense el derbi. "Desde que llegué me han hecho saber que ese partido hay que ganarlo, sí o sí. Además, siempre es lindo jugar un clásico, sea el que sea, y obviamente ganarlo", expresa el verdiblanco que, eso sí, en cuanto a ambiente en las gradas, se queda con el de Argentina o Colombia: "Me quedo con el ambiente de los latinos. La verdad es que el fútbol en mi país y en Argentina se vive de manera superior al de acá y al de México. Son más apasionados, lo viven más".