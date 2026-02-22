La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 22 de febrero de 2026
El Betis pincha en el peor momento y llegará con dudas al derbi; el Sevilla se la juega en Getafe
REAL BETIS 1-1 RAYO VALLECANO: EN EL PEOR MOMENTO
El Betis pincha cuando más cerca tenía la Champions y llegará con dudas al derbi ante el Sevilla
GETAFE - SEVILLA FC: MISIÓN DE AUDACES
El Sevilla tratará de ganar (14:00 horas) en un Coliseum siempre difícil ante un rival que tiene a tres puntos y que puede meter en un lío
EL MADRID NO ESTÁ PARA FIESTAS
Los de Arbeloa alternan alegrías con fiascos y esta vez toco cruz (2-1); goleada del Atlético ante el Espanyol (4-2)
CARLOS ALCARAZ, UNA APISONADORA
El murciano se corona en el ATP500 de Doha tras ceder sólo tres juegos en la final ante el francés Arthur Fils
MADRID-BASKONIA, FINAL COPERA
Los vascos alargan la agonía del Barça y el Madrid remonta in extremis ante el Valencia Basket