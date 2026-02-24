La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 24 de febrero de 2026
El futuro de Altimira en el Real Betis está más fuera que dentro de cara al verano
SIN SALIDA
Sergi Altimira, que estuvo a un paso de salir del Betis en enero, ha perdido protagonismo en los últimos partidos y todo apunta a su marcha en verano
Suazo, sustituido al descanso con una torsión de tobillo, y Castrín apuntan a disponibles; Vargas y Oso, no
ALAVÉS 2-2 GIRONA: BOYÉ SALVA LOS MUEBLES
Un tanto del argentino en el 89' evita la derrota del Alavés ante un rival directo de la zona baja
EL ATLÉTICO, BAJO PRESIÓN
Tras el 3-3 de Brujas, los de Simeone no tienen margen de error en el Metropolitano