El futuro de Altimira en el Real Betis está más fuera que dentro de cara al verano

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 24 de febrero de 2026

SIN SALIDA

Sergi Altimira, que estuvo a un paso de salir del Betis en enero, ha perdido protagonismo en los últimos partidos y todo apunta a su marcha en verano

DUDAS PARA EL DERBI

Suazo, sustituido al descanso con una torsión de tobillo, y Castrín apuntan a disponibles; Vargas y Oso, no

ALAVÉS 2-2 GIRONA: BOYÉ SALVA LOS MUEBLES

Un tanto del argentino en el 89' evita la derrota del Alavés ante un rival directo de la zona baja

EL ATLÉTICO, BAJO PRESIÓN

Tras el 3-3 de Brujas, los de Simeone no tienen margen de error en el Metropolitano