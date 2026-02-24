El Celta anuncia el fichaje del prometedor Bernard Somuah

El club celeste ha anunciado el acuerdo con el Asante Kotoko para quedarse en propiedad con el atacante ghanés, que llegó a la cantera del Celta en el verano de 2024 y esta temporada ha dado el salto al Fortuna, con el que suma ya cinco goles

El Celta de Vigo ha anunciado en la tarde de hoy el acuerdo con el Asante Kotoko SC para quedarse en propiedad con los derechos del jugador Bernard Somuah, que llegó a Vigo en agosto de 2024 para enrolarse en las filas del Juvenil A y esta temporada ya ha dado el salto al primer filial, el Celta Fortuna.

De esta forma, Bernard Somuah será jugador del Celta para las próximas cuatro temporadas hasta el 30 de junio de 2030. El extremo izquierdo acumula ya esta temporada 21 apariciones con el Celta Fortuna en Primera RFEF, habiendo jugado también como delantero. Hasta la fecha suma cinco goles en 802 minutos de juego.

El comunicado del Celta

El club olívico ha explicado en su página web el acuerdo con la entidad de Ghana destacando que con este movimiento se asegurad "la continuidad de un futbolista con una enorme proyección", y en el que hay grandes expectativas puestas en que de seguir así pueda dar el salto al primer equipo de la mano de Giráldez en un futuro próximo, tal y como ya han hecho antes otros jugadores del Celta Fortuna. Así reza el comunicado oficial del Celta:

El Celta y el Asante Kotoko SC han alcanzado un acuerdo para el traspaso definitivo de los derechos del jugador, Bernard Somuah. El atacante ghanés continuará vinculado a la entidad celeste hasta junio de 2030.

Somuah llegó a Vigo en agosto de 2024 y, tras una primera etapa en el Juvenil A, dio el salto esta temporada al Celta Fortuna. Su debut en Primera Federación tuvo lugar en la jornada inaugural ante el Zamora CF y, desde entonces, se ha consolidado como un recurso habitual en el esquema de Fredi Álvarez.

En los más de 800 minutos que acumula en la categoría, Bernard ha anotado 5 goles aportando velocidad, desborde y determinación en el uno contra uno. Sus actuaciones han sido decisivas en momentos clave de la temporada, como en la histórica remontada ante el Talavera en Barreiro, donde anotó sobre la bocina el tanto que le daba la vuelta al marcador.

Su rendimiento se enmarca en la sobresaliente campaña que está firmando el filial celeste, actualmente segundo en la clasificación con un bagaje de 48 puntos.

Con tan solo 19 años, el Celta asegura la continuidad de un futbolista con una enorme proyección que seguirá desarrollando su talento con el escudo celeste en el pecho.