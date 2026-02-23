En el Celta de Vigo cambian de opinión con Aidoo: "Está preparado para este tipo de situaciones"

El central ghanés del Celta de Vigo entra en la rotación de la defensa de Claudio Giráldez, que encuentra un hueco en sus planes para un Aidoo que tenía los días contados en en club gallego

La defensa del Celta de Vigo está siendo una de las claves, según indica el propio técnico, Claudio Giráldez, del reciente éxito del club gallego que se aferra a los puestos europeos tras vencer al Mallorca. Los celestes volvieron a dejar la portería a cero en un gran partido defensivo dónde las rotaciones en la zaga fueron las grandes protagonistas. Lejos de los tres centrales habituales por los que apuesta Giráldez, el técnico pontevedrés optó por la opción de Aidoo, que no defraudó al entrenador. El ghanés firmó una buena actuación, como viene siendo habitual en sus últimas apariciones, hecho que ha provocado un cambio radical en la opinión del Celta con Aidoo que demuestra que "está preparado para este tipo de situaciones".

Aidoo, de venta a clave en la rotación del Celta

Aidoo demostró ante el Mallorca que está en condiciones para ser la primera opción de Claudio Giráldez en la rotación de una línea defensiva que parece asentada con Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso. El zaguero, que durante el curso ha estado en la lista de ventas del Celta, encuentra su sitio en los planes de un Giráldez que suma una nueva pieza a la defensa. El técnico celeste eligió a Aidoo para sustituir a Starfelt, por delante de Manu Fernández, Yoel Lago y Carlos Domínguez. Y el africano no le defraudó. Firmó su mejor partido desde que en octubre de 2023 sufriera una rotura del tendón de Aquiles jugando con su selección. "La diferencia entre el año pasado y este es que está entrenando bien todos los días, ahora está preparado. Ha hecho un partido perfecto, ha estado muy bien en todo y ojalá podamos ver esta versión suya durante mucho tiempo", declaró Giráldez tras el encuentro en relación al central.

El Celta de Vigo encuentra la solidez defensiva

La actitud defensiva del cuadro vigués está siendo una de las noticias más positivas de la temporada. La regularidad atrás y las rotaciones han hecho del Celta un equipo sólido. "Estoy contento en general con la actitud defensiva del equipo y con la versión de los jugadores en la línea de tres. Hoy le hemos dado descanso a Carlos, que lo venía haciendo muy bien. Javi ha hecho dos partidos en una semana perfectos, prácticamente salvo un error en la última acción contra el PAOK. Y Marcos igual. Muy contento. Creo que es la clave de la estabilidad defensiva que estamos teniendo", sentenció Giráldez en torno a la defensa del Celta de Vigo esta temporada.