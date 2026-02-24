Toni Dovale recuerda a Luis Enrique en el Celta: "Me dijo medio en broma que me iba a quedar y a las tres semanas me renovaron cuatro años"

El extremo derecho gallego se formó en la cantera del Celta y estuvo casi cinco temporadas en el primer equipo, donde coincidió con grandes entrenadores, pero el que más le sorprendió fue Luis Enrique

Los más jóvenes no recordarán que Toni Dovale pasó por el Celta de Vigo. El extremo derecho de A Coruña llegó a la cantera celeste en 2005 y fue subiendo peldaño hasta ganarse un sitio en el primer equipo en 2009, en el que estuvo hasta 2014 salvo una cesión de media temporada en el Huesca en 2011. Un total de 80 partidos como celeste en los que firmó cinco goles y 12 asistencias y donde quedó marcado por el trato de Luis Enrique, que entonces apenas comenzaba su andadura en los banquillos.

"Cuando llegó, Luis Enrique no me conocía. Tenía varias ofertas para salir, pero no me quería precipitar. Le dije 'el club no cuenta conmigo, tú no cuentas conmigo, y yo me quiero ir, pero déjame entrenar porque no puedo ver en la tele a todos entrenando y yo correr por el parque o la playa porque me pego un tiro'", ha reconocido en una entrevista al podcast Offsiders.

Entonces, el gallego se quedó sorprendido por la reacción del técnico del Celta. "Me dijo 'yo no te conozco y es una decisión tuya y del club. A mí me han dicho que eres un fenómeno en el día a día y te trataré como uno más'. Empezó la pretemporada y me llevó. Me dijo medio en broma que me iba a quedar y a las tres semanas me renovaron cuatro años, multiplicando por cuatro mi salario y diciéndome que era titular. Gracias a Luis Enrique", recordó el exfutbolista.

Dovale no tiene reparos en afirmar que Luis Enrique cambió su destino, que no era otro que salir de Vigo. "Luis Enrique es un entrenador que te convence de que te tires por una ventana si hace falta. A parte de ser buenísimo, lo transmite, y te hace creer que eres buenísimo", explicó.

Sin embargo, Dovale acabaría abandonando el Celta en marzo de 2014 para jugar en el Kansas City de la MLS tras no ir las cosas como esperaban ambas partes. "Jugaba en una posición que no era la mía y sabía que podía no llegar a disfrutar de eso. Es lo que pasó. Al final hablé con Luis Enrique y me fui porque no era feliz y me costaba en el día a día ir a entrenar. Sentía que no era yo. No estaba disfrutando", admitió.

Una carrera con muchos equipos y muchos entrenadores

A lo largo de su trayectoria como futbolista, Toni Dovale trabajó bajo las órdenes de entrenadores tan respetados como Quique Setién, Eusebio Sacristán, Paco Herrera además del propio Luis Enrique."He tenido muy buenos entrenadores. Quique Setién, Luis Enrique, Eusebio Sacristán, Paco Herrera...y luego otros no tan buenos. Te explican la victoria y la derrota con argumentos muy diferentes. Los buenos te explican lo que va a pasar y pasa, y otros te dicen muchas palabras vacías. Sí, hay que jugar bien y hay que defender, pero cómo. En Primera división esto todavía existe. Cuando tienes un buen o un mal entrenador lo ves rápido", aseveró.