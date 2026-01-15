Augusto Fernández, exjugador del Celta, sobre Luis Enrique: "Fue muy duro, pensé ¿qué hace este loco?"

El que fuera capitán del Celta y futbolista celeste a las órdenes de 'Lucho' en la 13/14 recuerda cómo fue el cambio de entrenador y de estilo en un equipo que venía de luchar por la permanencia

Augusto Fernández jugó tres temporadas y media en el Celta antes de ser vendido al Atlético de Madrid por cuatro millones en enero de 2016. En Balaídos, el mediocentro argentino sumó un total de 122 partidos en los que firmó diez goles y once asistencias y fue entrenador por Luis Enrique antes de que el asturiano diera el salto al FC Barcelona, la selección española y por último al PSG, donde ha conseguido conquistar su segunda Champions League.

El de Pergamino ha recordado en una entrevista a Offsiders cómo le cambió la llegada de Luis Enrique al banquillo de Balaídos. "Me tuve que reinventar con la llegada de Luis Enrique. En vez de extremo, me empieza a meter de interior. Empezamos mal, me acuerdo que a nivel metódico, entendimiento del juego puro y duro, de saber qué hacer, cómo y para qué, empecé a interpretar mucho mejor con Luis Enrique. Fue muy duro. Para un equipo que viene de salvarse es complicado. Nos va muy mal al principio y veía que no lo entendíamos, que era todo forzado", explica el argentino, que no tuvo un buen comienzo con el asturiano en el banquillo.

El cambio de idea que implantó Luis Enrique acabó surtiendo efecto

Tanto fue así que el argentino reconoce que tuvo que ir a charlar con Luis Enrique. "Fui a Luis y le digo 'mister, no entendemos. Agarraste un equipo que se salvó del descenso y no entendemos. Siento que pensamos lo que tenemos que hacer dentro del campo y estamos otra vez en descenso. Cojo la pelota y estoy pensando que movimiento hace el otro y a partir de ahí que hacer yo'. Se lo planteo y le digo que nos estaba robotizando, que no éramos ordenadores. Él me dijo que el peso era de él. Seguramente ni se acordará. Me dijo que mantuviera la cabeza, que mantuviera el vestuario enfocado y que iba a llegar un punto que lo íbamos a naturalizar. A partir de que así fuera íbamos a dejar de pensarlo y mejorar mucho como equipo. Me convenció y se dio", admite Augusto Fernández.

Y Luis Enrique tenía razón. "Eso que ganas uno, sale bien, empiezas a creer en una idea... terminamos a uno o dos puntos de Europa League. Nos fue muy bien, con identidad y un juego muy lindo. Sometiendo a rivales", recuerda Augusto.

Esa temporada el Celta no sufrió por la permanencia, acabó LaLiga en novena posición y dejando muy buen fútbol: "Era un juego de posesión agresivo, que tenía un fin. Empiezas a entender la superioridad numérica, él quería hacerlo desde el portero... Al principio digo 'qué hace este loco que el portero tiene la pelota como si fuera uno más".

Por último, el ex del Celta no tiene reparos en reconocer que fue uno de los técnico que más le marcó: "Es la demostración de que muchas veces no es la idea en sí, está en cómo te lo hace creer el técnico. Si te lo hace creer vas a ir a muerte con esa idea. Por eso es bueno el diálogo, en como expreso lo que yo quiero. Hacerlo sin imponer, que sea sentido. Sino el jugador lo detecta y no se lo cree. Terminamos en una buena temporada".