El error del VAR y la decisión de la UEFA que perjudicaron al Celta de Vigo en la Europa League

En el conjunto celeste causó sorpresa la forma de trazar las líneas desde la sala VOR en el tanto del PAOK, que significó el 1-2 y deja la eliminatoria abierta para la vuelta. Todo se podría haber solucionado con un sistema que no se utilizará hasta la final

El Celta de Vigo rompió su racha de cinco encuentros consecutivos sin vencer e hizo historia al convertirse en el primer equipo español en vencer en el Toumba Stadium. El PAOK acumulaba un año sin perder en su campo. Pero los celestes impusieron su calidad para ganar por 1-2 en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Pero en la expedición gallega quedaba la sensación de que la ventaja pudo ser más jugosa de cara a la vuelta de la próxima semana en Balaídos.

"Nos queda la pena de haber pasado del posible 0-3 al 1-2, lo que deja la eliminatoria abierta para Vigo", se lamentaba a la conclusión del choque Iago Aspas, protagonista del triunfo de su equipo al firmar un gol y una asistencia. Pero ni el de Moaña ni su entrenador, Claudio Giráldez, se quejaron de una actuación arbitral cuanto menos discutible. No tanto por las decisiones tomadas sobre el campo por el eslovaco Ivan Kruzliak, sino por la asistencia que le brindaron desde el VAR.

El gol de Jutglá, bien anulado

En la segunda mitad, el colegiado anuló por un fuera de juego muy justo el tanto de Ferran Jutglà, que acudió a remachar casi sobre la línea de gol un balón que se colaba al escurrírsele al meta de las manos tras el disparo de Hugo Álvarez. La acción presentaba dudas, pero el árbitro no dudó y desde la sala VOR, aunque el trazado de líneas no fue el mejor, confirmaron la posición ilegal, pues el delantero catalán tenía la rodilla por delante por milímetros, como explicó el propio Kruzliak a los jugadores celestes al hacer un gesto con sus dedos.

Grave error del VAR en el gol del PAOK

Pero la polémica llegó solo dos minutos más tarde, cuando sí se dio por válido el tanto de Jeremejeff que significó el definitivo 1-2 y aprieta la eliminatoria. A simple vista, parecía que el atacante del PAOK estaba más adelantado que Starfelt al recibir el centro de Zivkovic. Pero sorprendentemente desde el VAR trazaron unas líneas poco creíbles que dieron la razón al colegiado, para asombro de los futbolistas del Celta de Vigo.

Según la web especializada Archivo VAR, se trata de un grave error, al no aplicarse correctamente el protocolo tecnológico. "No hablamos de milímetros ni de una decisión interpretativa al límite. La diferencia es apreciable a simple vista, en torno a 15-20 centímetros. Lo más llamativo no es solo la posición del atacante, sino el procedimiento seguido en la revisión", apunta, añadiendo que "el VAR decidió trazar la línea únicamente sobre el defensor", mientras que "en ningún momento se proyecta la línea sobre el suelo ni se marca el punto corporal del atacante, algo imprescindible en este tipo de acciones".

El sistema de fuera de juego semiautomático, solo en la final

De este modo, se concluye que la comparación necesaria entre el punto más adelantado del atacante y el del defensor no se produjo de forma incomprensible, por lo que el análisis técnico no se completo. Sin duda, un importante fallo arbitral que se podría haber solucionado con la tecnología del fuera de juego semiautomático que se utiliza en cualquier partido de LaLiga o la Champions.

En este sentido, sin embargo, el también experto arbitral Mr. Asubío señala directamente a la UEFA como responsable, pues es la que ha descartado su utilización hasta la final. Mientras tanto, solo queda confiar en que los responsables del VAR tracen las líneas de forma correcto, lo que no fue el caso en el tanto del PAOK de Salómica que impidió al Celta regresar a Vigo con una ventaja mucho más tranquilizadora.