Carlo Pernat destapa el escenario que acerca a Marc Márquez de nuevo a Honda

Aunque todo apunta a que el de Cervera renovará con Ducati hasta 2028, el experto en MotoGP, asegura que un regreso a Honda no está descartado, siempre que la marca japonesa le garantice una moto competitiva de cara a 2027

La salida de Marc Márquez de Honda a finales de 2023 no fue solo un cambio de equipo, fue más bien el fin de una era y el inicio de una crisis de identidad para HRC. Durante una década, el de Cervera era la cara visible de la marca japonesa, camuflando las carencias de la moto con su talento.

La RC213V parecía estar hecha para Márquez, siguiendo sus indicaciones y que pilotaba poniéndola al límite. Honda desde que no está el catalán ha empezado a ocupar posiciones en la parte media-baja de la tabla. En 2025, Joan Mir quedó en la posición 15 y Takaaki Nakagami en el puesto 23. La vuelta de Marc al que fue su equipo es algo que últimamente ha estado en el aire, y podría ser posible según las afirmaciones de uno de los agentes de pilotos más influyentes de Moto GP, Carlo Pernat.

Marc Márquez, dispuesto a volver a Honda con una condición

A Marc en Ducati le ha ido bastante bien. En 2025 ha ganado el campeonato de pilotos, con unos sobrados 545 puntos y con su hermano Álex como amenaza más cercana en Gresini con 467 puntos. Con 11 victorias y 15 podios esta temporada pasada, el 93 no para de aumentar su estela como leyenda. Pero Carlo Pernat, que fue el descubridor de Valentino Rossi y manager de Marco Simocelli y Enea Bastianini entre otros, cree que volvería con la condición de tener una moto competitiva. ''Honda está en el corazón de Marc Márquez. Están creciendo técnicamente, y seguro que le ofrecerán algo. Márquez no se lo pensará dos veces si le garantizan una moto competitiva'', aseguraba el agente de piloto en el canal Telenord.

La posibilidad de estar con el hermano de Rossi

Según explica Carlo Pernat, el Team Manager de Repsol Honda lo tiene claro: ''Alberto Puig haría cualquier cosa por tener a Márquez de vuelta en el garaje''. Por último, el de Génova pintó en el horizonte una curiosa posibilidad: ''Imagina la idea de que en el garaje de Honda puedan estar Márquez y Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi''.

Marc aún no ha dado el 'si quiero' de nuevo a Ducati, pero aseguró que las opciones de renovar están en un ''9 sobre 10''. De hecho, tanto el director de Ducati, Gigi Dall'Igna, como el propio piloto han confirmado que la prioridad es cerrar el acuerdo antes de que empiece la competición en marzo.