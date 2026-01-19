Marc Márquez ya tiene moto para defender el título: Ducati presenta su GP26 del centenario

Los italianos ya han enseñado las cartas para una temporada marcada en rojo, presentando oficialmente la decoración para el 2026

Madonna di Campiglio es el escenario en el que Ducati ha presentado la decoración de la moto que disfrutará Marc Márquez el próximo año. Además, el evento en el que se ha dado la bienvenida a la GP26 este año en la estación de esquí coincide con el centenario de la marca, por lo que tiene guiños para este 2026 tan especial.

Los cambios visuales de la nueva Ducati

Marc Márquez buscará en esta nueva temporada renovar el título mundial en su segundo año en el equipo oficial de Ducati Lenovo Team. Unas nuevas Desmosedici que tecnológicamente no han cambido mucho, ya que el año que viene se producirán esos grandes cambio propiciados por la normativa de 2027 que obligará, entre otras cosas, a reducir la potencia de los 1000cc a los 850cc.

El de Cervera y Pecco Bagnaia se subirán esta temporada a una moto con un corazón muy similar, pero con un lavado de cara en cuanto a decoraciones se refiere. Por ejemplo, se estrena el color 'rojo centenario', con un tono especial y más profundo para dejar claro que no todos los días se cumplen 100 años. También cuenta con dos bandas blancas que recorren la moto desde el colín hasta el frontal, un guiño a elementos históricos de la marca. ''Una moto rápida siempre es una moto bonita y el objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati'', declaraba un ilusionado Marc Márquez durante la presentación.

Una temporada redonda

2025 ha sido sin duda una temporada para recordar en Ducati, ya que han ganado su sexto título consecutivo de constructores y, como no, el de pilotos. Márquez protagonizó el que se podría clasificar como el regreso más espectacular de la historia de MotoGP. Se proclamó Campeón del Mundo de la categoría reina por séptima vez. Dominó prácticamente en solitario, sin competencia, con un total de 11 victorias en Grande Premios y 14 en Sprint, asegurándose el título matemáticamente en el GP de Japón, a cinco carreras del final.

Pecco Bagnaia sin embargo se encontraba en la otra cara de la moneda, con lo que ha definido ''un año para olvidar'' por falta de adaptación a al moto y una recta final muy complicada. Los problemas de adaptación con la Desmosedici GP25 que tenía sensaciones diferentes a la de 2024, con la que conquistó la corona. Ahora selo queda esperar para ver como se desarrolla la nueva motocicleta y, como no, con el objetivo de ir a por el séptimo mundial de constructores seguido y las cuatro, también consecutivas, de constructores.