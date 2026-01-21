Ducati mide los tiempos de Bagnaia mientras Márquez avanza en su renovación

Pecco afronta uno de los momentos más delicados de su etapa con los italianos: con la renovación en el aire y el de Cervera avanzando a pasos agigantados en su continuidad, el bicampeón prioriza recuperar sensaciones en pista antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro

El rendimiento de Pecco Bagnaia en las dos últimas temporadas ha sido un tema de debate en el paddock de MotoGP. Sigue siendo uno de los pilotos más rápidos de la parrilla -cayendo en 2025 hasta el cuarto puesto tras el bicampeonato en 2022 y 2023- su dominio se ha visto erosionado por una combinación de factores técnicos, estratégicos y, sobre todo, por el aumento de nivel de la competencia interna. Su renovación aún está en el aire, mientras que 'atar' Marc Márquez es la prioridad del equipo, ya que el de Cervera tiene varios pretendientes.

Bagnaia quiere quedarse en Ducati

Pecco ha dejado claro que quiere quedarse en el equipo italiano, tal y como ha recogido en unas declaraciones Mundo Deportivo: ''Mi ambición siempre ha sido clara. Ahora hay una incógnita más, porque cambia el reglamento y no se sabe cuál será la moto más competitiva. Pero al final el objetivo es empezar la temporada y hacerlo lo mejor posible, y luego, cuando llegue el momento, decidiré, pero mi ambición ha sido siempre clara''. Una declaración de intenciones que hace referencia a su contrato, que finaliza a finales del año que acaba de comenzar. Y también a los rumores de que Pedro Acosta podría llegar a ser el compañero de Marc Márquez.

''Quiero levantarme, sé que el potencial está ahí y que puedo luchar, solo tengo que trabajar para recuperar ese rendimiento'', dejaba claro Bagnaia, un piloto metódico, analítico y muy trabajado que confía poder volver a ser una opción en lo más alto de la tabla. Las evoluciones de Ducati en 2025 han reforzado más la tracción trasera, mientras que al italiano le gusta sentir el tren delantero para poder frenar tarde y entrar con más velocidad en las curvas. Ahora solo queda esperar a ver en acción la nueva GP26 que presentaron hace un par de días.

El apoyo de Marc Márquez

Que no ha sido el mejor año para Pecco Bagnaia es un secreto a voces. Y cuando se está mal, no hay nada mejor que el apoyo de tu compañero de equipo para levantar el ánimo, algo que el de Turín ha agradecido ampliamente: ''Marc no me ha sorprendido porque sé que es una persona inteligente, tiene mucha experiencia, es maduro y todo eso marca una gran diferencia. Desde el principio conseguimos crear un buen ambiente en el box y trabajar bien en los tests, luego tomamos dos caminos diferentes porque él logró dominar la temporada, mientras que yo tenía dificultades. A pesar de ello, cuando pudo, intentó ayudarme''.

Bagnaia acabó lanzando una petición a Ducati: ''Volver a empezar desde Japón. En Motegi, la moto se adaptaba a mi estilo y conseguí un gran resultado, y en Malasia también iba rápido antes del pinchazo. Si conseguimos mantener ese tipo de velocidad durante toda la temporada, seguro que podré luchar. El prototipo de Valencia era bueno, me lo pasé bien. Dos días antes había sido la carrera y ese fin de semana me había costado, mientras que en las pruebas había mejorado mi ritmo. Espero una moto competitiva, no creo que los ingenieros hayan cambiado mucho, solo han mejorado aquellas áreas en las que nos costaba. Para el test de Sepang quiero ser capaz de controlar mejor la tracción con el acelerador''.