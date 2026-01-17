Marc Márquez y Pedro Acosta, ¿juntos en Ducati?

Aún no ha comenzado el mundial 2026 de MotoGP, sin embargo, ya empieza a moverse el mercado de cara a 2027 y hay quienes se atreven a aventurar una pareja estelar, la que formarían Marc Márquez y Pedro Acosta en el Ducati Lenovo

El mundial de MotoGP aún está a unas semanas de empezar la pretemporada 2026, mientras que no será hasta el último fin de semana de febrero cuando se ponga en marcha la temporada. Sin embargo, hay quienes se han saltado varias etapas y ya están pensando en lo que viene en 2027. Ese curso todo va a cambiar, pues la gran mayoría de pilotos acaban sus contratos, por lo que puede haber un terremoto importante en los principales equipos. Y en esos términos se ha mostrado el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, que tiene claro quienes van a ser los pilotos de Ducati en su equipo oficial.

Y es que además de Marc Márquez, actual referencia del mundial en general y de Borogo Panigale en particular, el gran nombre que se abre es el de Pedro Acosta y para el dirigente italiano ambos están destinados a hacer equipo: "Marc Márquez se quedará en Ducati. Pedro Acosta ha dicho que quiere Ducati a toda costa, así que esa es ya una pareja prácticamente hecha en el equipo oficial". Comentándolo con una vehemencia que ni los más atrevidos habían mostrado hasta ahora.

En caso de que se produzca un movimiento de este calibre y el murciano acabe de rojo, la pata que quedaría descolgada es la de Pecco Bagnaia, y lo que haría que muchos equipos se pegaran por él, y Rivola lo tiene claro, aunque en este caso es mucho más cauto a la hora de dar su opinión: "No puedo decir en qué equipo lo veo, pero Pecco es un multicampeón; despierta el interés de todos". Quien sabe si incluso Aprilia puede ser una opción para el turinés si tiene que buscar equipo lejos de la marca que le ha hecho grande.

Aprilia ya tiene el trabajo hecho

Mientras da vueltas al futuro de sus grandes rivales, Rivola tiene un trabajo muy complicado por delante, ya que los de Noale tienen a dos pilotos capaces de pelear por todo y tras la irrupción de Marco Bezzecchi y las dudas físicas de Jorge Martín, necesitan establecer los roles de nuevo. Aunque eso sí, por sus palabras, se puede sobrentender que el italiano ha conseguido el 'sorpasso' respecto al campeón del mundo de 2024. Y es que la confianza en el 72 es total: "Con Marco Bezzecchi se está construyendo algo que, quizá exagero, podría quedar en la historia". Mientras que con Martín espera que esté "físicamente bien" para demostrar su talento: "A Jorge no se le discute ni la velocidad ni el talento, así que esperamos tener tiempo para hacerlo".