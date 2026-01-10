El silencio de Marc Márquez tras Valencia y el aviso desde Ducati: ''Está volviendo''

El de Cervera ha vuelto a subirse a una Ducati cien días después de su lesión de hombro. Mientras el nueve veces campeón guarda silencio, en el box de Borgo Panigale empiezan a llegar las señales: quienes han rodado con él en Valencia aseguran que algo está cambiando a mejor.

Hoy 10 de enero se han cumplido 98 días de la última lesión importante de Marc Márquez, y la noticia es muy positiva. El piloto se ha vuelto a subir a una moto de velocidad de Ducati, rodando desde hace dos días atrás en el Aspar Circuit de Valencia. No utilizó su MotoGP por restricciones del test, pero si una Panigale V4S para recuperar sensaciones. El objetivo es evaluar la resistencia del hombro derecho bajo las fuerzas de una moto de circuito antes de los test oficiales de Sepang en febrero. Y quién ha podido correr con él, como Michele Pirro, ha hablado sobre las percepciones que ha sentido con su vuelta.

Las buenas vibras de la recuperación de Marc Márquez

Michele Pirro, al contrario de Marc Márquez que no ha dado declaraciones sobre su vuelta, es el encargado de participar en los grandes premios cuando le invitan o de sustituto de los oficiales en Ducati. El probador de la escudería italiana ha hablado en gpone.com sobre todo lo que se viene en 2026 con el catalán: ''Marc está bien, se le ve con mucha confianza y sonriendo. Yo he entrenador con él estos días y, la verdad, está tan bien que yo solo puedo seguirlo en un par de vueltas, las que damos nada más salir de nuestro taller, después se me hace imposible seguir su ritmo''.

También pide cautela ya que en Valencia ''ha hecho frio, aunque no hay la nieve que tenemos en Italia'' y también ''hay que ir con cuidado pues las escapatorias de este trazado no son las del Mundial. Con una moto tan poderosa como nuestra V2 debemos ser prudentes''.

El 93 ''sabe que está volviendo''

''Yo, la verdad, le he visto muy feliz, sin duda porque está ya saliendo de su lesión y porque volvía a subirse a una moto potente. Lo vi realmente feliz. Sabe que estaba volviendo'', concluía sobre Marc Márquez, lo que hace que las buenas sensaciones sigan existiendo.

Malas noticias para Ducati

Justo cuando Marc Márquez celebraba su vuelta, Fermín Aldeguer, según cuenta Pirro ''ha sufrido una caída muy fea por la mañana''. Achaca el accidente a que ''tal vez la temperatura no era adecuada'' fracturándose el fémur izquierdo. Sobre la joven promesa de la MotoGP concluye que: ''Ha tenido muy mala suerte''. El murciano a sus 20 años es el mejor rookie de la categoría. Tras brillar en Moto2 debutó en 2025 con el equipo Gresini Racing, con el que consiguió el título de Rookie del Año. Se le considera como el sucesor de la élite actual, destacando por su precocidad y talento.