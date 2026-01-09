Marc Márquez está de vuelta sobre la moto

Marc Márquez ha vuelto a subirse a la moto este viernes en el Aspar Circuit tres meses después de irse al suelo en el Gran Premio de Indonesia, tras recuperarse por completo de la lesión en la hombro que le obligó a pasar por el quirófano

Tres meses, ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que Marc Márquez se subía a la moto en un circuito en el Gran Premio de Indonesia. Allí un toque con Marco Bezzecchi le mandó al suelo, con tan mala suerte de que terminó con una durísima lesión en los ligamentos del hombro. Y aunque antes ha probado sobre motos de tierra, ha sido este viernes cuando ha decidido volver a una pista, la del Aspar Circuit, demostrando que está cada vez más cerca de su mejor forma, algo menos de un mes antes del inicio de la pretemporada.

El vigente campeón de MotoGP rodó con una Ducati Panigale V2S junto a otros pilotos mundialistas. El nueve veces campeón del mundo completó dos intensas jornadas de entrenamientos privados bajo la supervisión directa de Davide Tardozzi, director del equipo Ducati Lenovo, que acompañó al piloto catalán en su regreso a la pista. Junto a Márquez también se ejercitaron otros pilotos de primer nivel, como su hermano Álex, Maverick Viñales, Fermín Aldeguer, Michele Pirro, David Alonso, Dani Holgado, Iván Ortolà, Máximo Quiles, Tony Arbolino y Ángel Piqueras. Precisamente uno de ellos, Aldeguer, Novato del Año 2025 en MotoGP, se fracturó en la víspera la diáfisis del fémur izquierdo, por la que fue intervenido este viernes en Barcelona.

Este regreso supone el primer paso de Marc Márquez en su preparación para la temporada 2026, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a los próximos test oficiales de pretemporada, que comienza en Sepang dentro de menos de un mes, el 3 de febrero, previo al inicio del curso el último fin de semana de febrero en Tailandia.

El Aspar Circuit, nuevo templo para el entrenamiento

El Aspar Circuit es uno de los complejos elegidos habitualmente por los pilotos por permitir entrenar distintas modalidades al máximo nivel en un mismo recinto.Las instalaciones cuentan con cuatro pistas: una principal para motos de gran cilindrada, una de karting para motos pequeñas, una de tierra para flat track y una pista de tecnificación. La pista principal, la más utilizada por los pilotos del Mundial, tiene 2.200 metros de longitud, entre 10 y 12 metros de ancho y un total de 20 curvas, diez a izquierdas y diez a derechas, lo que la convierte en un trazado técnico y exigente. Y para Jorge Martínez Aspar es un orgullo acoger tanto talento: “Para el Aspar Circuit, y para mí en lo personal, es un orgullo que los pilotos de MotoGP elijan nuestras instalaciones para entrenar. Ver la cantidad de pilotos que han venido y siguen viniendo a rodar es una satisfacción enorme”.