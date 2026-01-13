Guerra civil en MotoGP con palo a Ducati: "Aprilia es el único fabricante italiano"

La pelea entre Ducati y Aprilia sigue siendo una constante en el mundial de motociclismo, como dejan claro las últimas declaraciones de una leyenda como Max Biaggi, quien ha dado donde más duele a los de Borgo Panigale

Los años de dominio de las marcas japonesas en el mundial de MotoGP ya han quedado atrás y ahora mismo son las italianas quienes marcan la pauta entre las grandes. O más bien Ducati, pues lo de Borgo Panigale han conseguido ganar los últimos cuatro años del certamen, más aún después de fichar a Marc Márquez, quien este 2025 ha logrado arrasar de una forma que solo los más optimistas esperaban. Sin embargo, cuando el de Cervera no estuvo en las últimas pruebas por una lesión que se produjo después de caer en Indonesia, Aprilia marcó el ritmo, algo que ha generado una 'guerra' entre las dos marcas.

Una pelea entre dos de los orgullos del país transalpino que ahora se ha acentuado debido a que Max Biaggi, toda una leyenda de Aprilia, actual embajador, que ha abierto un cajón cuanto menos polémico y que hace daño en Duacti, el de su propiedad: "Llevo casi diez años desempeñando el cargo de embajador de Aprilia y es un gran privilegio para mí estar vinculado a este fabricante. Sinceramente, Aprilia es el único italiano presente en este paddock, porque sabemos que Ducati es alemana debido a la propiedad de Audi. Estamos muy orgullosos de ello, Grupo Piaggio ha hecho un trabajo extraordinario".

Esto habla de la compra de Ducati por parte de Volkswagen, a través Audi, actual propietaria tras pagar la friolera de 860 millones de euros, es decir, que ahora mismo Ducati es una filial, la decimosegunda siendo exacto, del gran grupo automovilístico alemán, uno de los grandes gigantes del mundo del motor tanto a nivel comercial como competitivo. No obstante, toda la historia y la producción de Ducati Corse sigue en Borgo Panigale, manteniendo sus raíces italianas.

La pelea está servida en 2026

Este curso que arranca el último fin de semana de febrero en Tailandia va a ser uno de los más igualados, o al menos eso se puede esperar. Tras el final de año sin Márquez, Marco Bezzecchi ha demostrado que está para ser uno de los grandes favoritos a la corona incluso tras la vuelta del 93. De hecho, el italiano superó a Pecco Bagnaia para ser tercero en la general mundialista, aunque no está solo en las opciones de Aprilia, ya que la gran esperanza es Jorge Martín. El madrileño no pudo apenas pisar la pista la pasada campaña, pero ahora, ya recuperado de sus lesiones, va a optar a todo y va a tener una moto para soñar.