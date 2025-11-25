Noah Dettwile se pronuncia por primera vez tras su grave accidente con José Antonio Rueda

El piloto suizo, quien ya ha comenzado su correspondiente rehabilitación, ha emitido un comunicado a través de su nueva agencia de representación. Y sólo piensa en volver a competir

Una de las imágenes más escalofriantes de la temporada en el mundo del motor se produjo en Moto3. Concretamente, la protagonizaron Noah Dettwiler y José Antonio Rueda en Sepang, durante la vuelta de formación.

El piloto suizo ralentizó la marcha durante el giro en el que los pilotos se dirigían a la parrilla y el vigente campeón del mundo le arrolló violentamente. Ambos sufrieron paradas cardíacas y ambas vidas peligraron, sobre todo, la del piloto del CIP Green Power que, incluso durante los días posteriores al accidente, permaneció en estado crítico.

Y mientras el piloto español ya había concedido sus primeras entrevistas durante el proceso de rehabilitación que ya ha comenzado, Dettwiler no lo había hecho hasta esta semana. El piloto helvético, a través de su agencia de representación, 'Sorpasso', ha emitido un comunicado para tranquilizar a todos sus seguidores.

"La vida y mi carrera deportiva me han presentado un gran desafío. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que me han enviado tanto cariño, buena energía y mensajes positivos en las últimas semanas. Esto me ha ayudado enormemente", comienza relatando el joven piloto de 20 años..

"Estoy en rehabilitación actualmente, y espero progresar positivamente. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los equipos médicos y a los especialistas de rehabilitación. Gracias a estos profesionales y a su dedicación, puedo trabajar de la mejor manera posible en mi recuperación", continúa el suizo.

Asimismo, ha aprovechado para agradecer a todos aquellos que le han mandado mensajes durante este tiempo: "Quiero dar las gracias a mi familia, a mi novia Cannelle, a mis seguidores y a la afición por todo el fantástico apoyo. También quiero agradecer al equipo, a la dirección y a los asesores que me han acompañado durante los últimos dos años en Moto3. Mi primer objetivo ahora es mejorar y prepararme para mi futuro personal y profesional".

El futuro que le espera a Noah Dettwiler

El corazón de Noah Dettwiler se detuvo hasta en tres ocasiones, el bazo le estalló y, además, sufrió una fractura abierta en la pierna y contusiones pulmonares. Afortunadamente, su cuerpo respondió y ya se encuentra preparando su vuelta a los circuitos.

Pero su regreso no será con el CIP Green Power. Antes del accidente se había comprometido con el Sic58 Squadra Corse, de Paolo Simoncelli. Y aunque todavía no existe contrato firmado, tras el accidente, el propio Simoncelli comunicó que el acuerdo se mantiene y que le esperarán hasta que se encuentre lo suficientemente bien como para volver a las pistas: "Como ya sabéis, Noah Dettwiller sufrió un grave accidente durante el GP de Malasia. Lo que quizá no sepáis es que se suponía que iba a ser -de hecho, lo será, porque somos optimistas- nuestro nuevo piloto junto a Casey O'Gorman. Deberíamos habernos reunido pronto para firmar el contrato definitivo".