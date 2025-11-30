Bagnaia vuelve a ganar en casa de Valentino Rossi

Tras su durísimo año en Ducati, Pecco Bagnaia se ha sacado la espina terminando el curso con una gran victoria en los 100 kilómetros de los campeones en el rancho de Valentino Rossi

Pecco Bagnaia ha tenido un año para olvidar este 2025 en el que todo le ha salido del revés. El turinés tenía las expectativas por las nubes y soñaba con pelear con Marc Márquez por el título que se le escapó en 2024 ante un gran Jorge Martín. Sin embargo, las circunstancias le superaron y terminó de forma muy dolorosa, hundido y cayendo hasta el 5º puesto de la general, sin poder plantar cara a sus rivales. Sin embargo, su nivel está fuera de toda duda, como ha demostrado este fin de semana en los 100 kilómetros de los campeones en el rancho de Valentino Rossi.

Una de las pruebas más míticas de la pretemporada ha servido para ver en acción a muchos de los mejores pilotos del mundo y entre ellos el más destacado ha sido el 63, quien junto al piloto de pruebas de Yamaha Augusto Fernández, se han coronado. Y eso que salían desde la 9ª posición, lo que no ha sido un impedimento para terminar alzando los brazos, superando a las duplas que lideraban el ganador del año pasado, Diogo Moreira, nuevo piloto de LCR-Honda el curso que viene en MotoGP; Luca Marini, cinco veces ganador junto a su hermano Valentino. Y a Pedro Acosta, que acabó cuarto tras salir octavo en parrilla junto al piloto de Moto2 Senna Agius.

Peor le fue a otros de los protagonistas, por ejemplo a uno de los mejores del año en la categoría reina, el italiano Marco Bezzecchi, quien no tuvo su día por la pista de tierra del rancho y solo pudo acabar noveno, mientras que peor incluso le fue a Jack Miller, quien abandonando también para acabar penúltimo sufriendo mucho.

Un mal día para Valentino Rossi

El que no tuvo su mejor día fue el organizador del evento, Valentino Rossi, que formaba pareja con María Casadei, pero pese a salir segundo tuvo que retirarse cuando apenas había dado 21 giros a la pista de 2,4 kilómetros. El seis veces ganador sufre así un varapalo por segundo año consecutivo.

En este 2025 en el que por segunda vez desde que en 2014, no estuvo junto a su hermano Luca Mariani, con el que ha ganado cinco veces. La anterior vez en la que no formaron pareja, en 2018, año en que el 46 ganó junto a Franco Morbidelli, actual piloto de su equipo y que ha sido baja este año por una lesión en la mano izquierda.