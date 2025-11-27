Pedro Acosta vuelve a desafiar a Valentino Rossi

Valentino Rossi vuelve a convertir su rancho en un templo del motociclismo en la offseason y un año más tendrá a muchos grandes pilotos en los 100 kilómetros de los campeones, entre ellos Pedro Acosta, uno de los grandes atractivos

El mundial de MotoGP terminó hace unas semanas en Valencia, pero las motos no paran, pese a que hasta bien entrado el año que viene no estarán de nuevo las máquinas en los circuitos, pero sí en la tierra. Será en esta superficie cuando se dispute una carrera mítica de estas fechas, los 100 kilómetros de los campeones que organizada cada año Valentino Rossi en su rancho. Una vez más se desplazarán hasta Tavullia muchos de los grandes pilotos del mundo para desafiar al 46, entre los que de nuevo estará Pedro Acosta, que será uno de los grandes atractivos, pero no será el único, ya que Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi o el nuevo piloto de MotoGP Diogo Moreira también estarán.

La competición suele dar el pistoletazo de salida al año nuevo, ya que se disputa tradicionalmente a principios de enero, sin embargo, ahora Rossi tiene otros intereses en las cuatro ruedas y por eso lo ha adelantado a este fin de semana, que será cuando Tavullia se convierta en la capital del motociclismo. Aunque eso sí, siempre hay ausencias, ya que los invitados no dejan de ser solo las personas que decide ‘Il Doctore’. Aunque ha vuelto alguien que la ganó el año pasado, Diogo Moreira, que quedó 2º por detrás de Luca Mariani y superando al 46, y ahora, ya como piloto de la categoría reina, tratará de repetir o incluso mejorar su actuación.

En cuanto a los españoles, además de Acosta, estarán otros cinco representantes: comenzando por el probador de Yamaha Augusto Fernández; así como Tito Rabat; y los pilotos de Moto2 Xavi Artigas, Iván Ortolá y Manu González, subcampeón del mundo, que se reencontrará con Moreira, quien le quitó el título en los estertores de la temporada.

Todos los pilotos de los 100 kilómetros de los campeones

Este 2025 la lista completa de los participantes en los 100 kilómetros de los campeones es la siguiente: Valentino Rossi (Italia), Pedro Acosta (España), Dominique Aegerter (Suiza), Senna Agius (Australia), David Alonso (Colombia), Niccolò Antonelli (Italia), Xavier Artigas (España), Francesco Bagnaia (Italia), Lorenzo Baldassarri (Italia), Barry Baltus (Bélgica), Elia Bartolini (Italia), Daniel Bewley (Reino Unido), Marco Bezzecchi (Italia), Nicolò Bulega (Italia), Mattia Casadei (Italia), Francesco Cecchini (Italia), Thomas Chareyre (Francia), Filippo Farioli (Italia), Augusto Fernández (España), Matteo Ferrari (Italia), Alessandro Lupino (Italia), Federico Fuligni (Italia), Filippo Fuligni (Italia), Matteo Gabarrini (Italia), Marco Gaggi (Italia), Manuel González (España), Dean Harrison (Reino Unido), Chris Holder (Australia), Andrea Mantovani (Italia), Luca Marini (Italia), Guy Martin (Reino Unido), Andrea Migno (Italia), Jack Miller (Australia), Diogo Moreira (Brasil), Tim Neave (Reino Unido), Iván Ortolá (España), Luca Ottaviani (Italia), Mattia Pasini (Italia), Matteo Patacca (Italia), Lorenzo Pritelli (Italia), Tito Rabat (España), Bradley Ray (Reino Unido), Alberto Surra (Italia), Davey Todd (Reino Unido), Andrea Verona (Italia) y Celestino Vietti (Italia).