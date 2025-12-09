El cambio necesario de Pecco Bagnaia: “Hay que ser un poco más hijo de puta y él es un gran tipo, quizás demasiado"

Tras un año muy irregular con la Ducati, Pecco Bagnaia está en un momento muy complicado y su compañero Nicolò Bulega ha confesado uno de sus grandes problemas, que es demasiado bueno

En el deporte profesional no son pocas las ocasiones en las que las buenas personas han brillado por su ausencia, destacando más los asesinos sin escrúpulos que lo darían todo por una victoria. Por eso mismo muchas veces se nota cuando alguien no tiene ese instinto y se pone como uno de los motivos cuando las cosas no van bien. En el motociclismo hay un ejemplo perfecto en la figura de quien ha sido el gran referente de las últimas campañas pero ha pinchado este 2025, Pecco Bagnaia. Al turinés le ha afectado la llegada de Marc Márquez al Ducati Lenovo y junto con los problemas con la moto ha terminado 5º en el mundial y con sinfín de problemas.

Los motivos pueden ser muchos, pero en palabras de quien ha sido su compañero en las últimas carreras, Nicolò Bulega, esto se debe en parte a su forma de ser. Y es que su amigo Pecco en ocasiones peca de ser demasiado bueno: "¿Bagnaia? En el mundo del motociclismo hay que ser un poco más hijo de puta y él es un gran tipo, quizás demasiado. Aunque perdimos un poco el contacto cuando dejé la Academia de Valentino Rossi, siempre he tenido una gran relación con Pecco".

Y es que el fichaje de Márquez y su altísimo nivel le ha afectado al turinés, algo que cree que a él, si se diera el caso, le afectaría mucho menos, no por el nivel, si no por las expectativas que hay sobre cada uno: "A diferencia que para Bagnaia, para mí sería más fácil tenerlo como compañero de equipo porque yo soy solo un novato y Pecco es campeón. Estaría encantado de ser compañero de Marc y intentaría aprender lo máximo posible, como hice con Álvaro Bautista".

El favorito del mundial de Superbikes

Bulega se ha convertido en los últimos años en el gran estandarte de Ducati en Superbikes y tras ser segundo tras Toprak Razgatlioglu, ahora le toca asumir el favoritismo una vez que el turco ha fichado por Yamaha en MotoGP. No obstante, el 11 antes tiene que terminar de asumir la derrota tan dura de este curso: "El título que he perdido este año no se olvida, ni MotoGP hizo que desconectara (...) estoy contento por ser el favorito el año que viene y más que presión para mí es motivación, ya que significa que todos me ven como el más completo y el piloto a batir". Eso sí, la oportunidad que tiene es muy grande.